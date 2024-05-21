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Emeklileri yüzde 15 indirim! Resmi gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tarafından duyurulan emeklilere yönelik çalışmada ilk adım atıldı. Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekliler 60 yaşından sonra öğrenciler gibi KYK'ta kalıp, tatil yapacak.

Emeklileri yüzde 15 indirim! Resmi gazete'de yayımlandı

Emeklileri yüzde 15 indirim! Resmi gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tarafından duyurulan emeklilere yönelik çalışmada ilk adım atıldı. Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekliler 60 yaşından sonra öğrenciler gibi KYK'ta kalıp, tatil yapacak.

21 Mayıs 2024 Salı 11:04

Emekliler yılı ilan edilip, zam yerine düzenlemelerle sağlıktan seyahata, haberleşmeden ulaştırmaya milyanlarca emekliye verilen özel indirimlerle ilgili ilk adım atıldı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SOSYAL TESİSLERDE YÜZDE 15 İNDİRİM

Emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim imkanı tanıyan düzenleme yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanabilme şartlarını düzenleyen Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, SGK kanunu uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara kamu kurum kuruluşlarına ait sosyal tesislerde uygulanması gereken ücret tarifelerinde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılacak.

EMEKLİLER 60 YAŞINDAN SONRA ÖĞRENCİ OLUYOR

Düzenlemeyle birlikte tatile gidemeyen emeklilere, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlarda aylık dönemde kalabilecekler. Emekliler "60 yaşından sonra öğrenci olacak" yorumları yapılan bu uygulamada hangi yurtların kapsama alınacağı henüz belli değil.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesisler ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.

Emekliler tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim yapılacak. TCDD Demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

TROY ile bankalarla yapılan protokoller çerçevesinde emekli kartları aracılığı ile fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.

Haberleşme, ulaşım, zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşma emekliler için hayata geçirilecek.

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Emeklileri Yüzde 15 Indirim! Resmi Gazetede Yayımlandı
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