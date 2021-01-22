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Erdoğan’dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." dedi.

Erdoğan’dan aşı açıklaması

Erdoğan’dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." dedi.

22 Ocak 2021 Cuma 14:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yaptığı açıklamada "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların açılmasına ilişkin de "Kabine toplantısında bunu yeniden ele alacağız." dedi.

Erken seçim iddiaları

Erdoğan, erken seçim iddialarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür. Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir."

Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman benim bir sözüm var, bir gece ansızın gelebiliriz." diye konuştu.

Son Güncelleme: 22.01.2021 16:02
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