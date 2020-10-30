Erzurum'daki taciz iddiası vatandaşları ayağa kaldırdı!

Zanlının küçük çocuğu ağaca bağladığı ortaya çıktı. Zanlıyı öfkeli kalabalığın lincinden kurtaran polisler, vatandaşlarla zaman zaman arbede yaşadı. Şüpheli isim polis tarafından şehir merkezindeki karakola götürüldü.

Erzurum'da ortaya çıkan cinsel istismar olayı mahalleyi ayağa kaldırdı. Akşam saatlerinde Narman ilçesinde bulunan bir arazide iddiaya göre 45 yaşında ki E.K. 11 yaşında ki bir çocuğu ağaca bağlayarak istismar etmeye kalkıştı.

Durumu gören mahalle sakinleri duruma hemen müdahale etti. Mahalle sakinlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kayıplara karışan E.K. hemen emniyet birimlerine bildirildi. Ağaca bağlı çocuk ise kurtarıldı. Yakalanan zanlı gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kısa süre sonra emniyet müdürlüğüne yüzlerce insan akın etti.

VATANDAŞLAR ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ!

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, zanlı polis aracıyla başka bir alana götürülmek istendi. Kalabalığın dağılması için anons yapan polis ekipleri, zanlıyı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Öfkeli kalabalık bu sefer de hastaneye hücum etti.

Zanlının taşındığı araca saldırmak isteyen vatandaşlar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. İlçede meydana gelen karışıklık nedeniyle zanlı E.K. Erzurum şehir merkezindeki karakola sevk edildi. Kalabalık güçlükle dağıtıldı.