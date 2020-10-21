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Eski HDP'li vekilin terörist çocuğu yakalandı!

Güvenlik korucuları tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Sağ ele geçirilen teröristin eski HDP'li vekilin oğlu olduğu bildirildi. Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik gri listede aranıyordu.

Eski HDP'li vekilin terörist çocuğu yakalandı!

Eski HDP'li vekilin terörist çocuğu yakalandı!

Güvenlik korucuları tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Sağ ele geçirilen teröristin eski HDP'li vekilin oğlu olduğu bildirildi. Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik gri listede aranıyordu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 15:15
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Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen terörist, halen yurt dışında kaçak olan BDP eski Genel Başkanı, 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "gri" kategoride aranan oğlu Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı tarafından basına yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Hatay Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi.

Sağ olarak ele geçirilen teröristin; bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008- 2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan terörist Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Son Güncelleme: 21.10.2020 16:14
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