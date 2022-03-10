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Eşleri ölmüş erkekleri hedef seçen kadın bir kentin kabusu oldu!

Çanakkale'de kendisinden yaşça büyük erkekleri evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon liradan fazla dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadın aranıyor.

Eşleri ölmüş erkekleri hedef seçen kadın bir kentin kabusu oldu!

Eşleri ölmüş erkekleri hedef seçen kadın bir kentin kabusu oldu!

Çanakkale'de kendisinden yaşça büyük erkekleri evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon liradan fazla dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadın aranıyor.

10 Mart 2022 Perşembe 16:59
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Kentin kabusu olan kadının özellikle eşleri ölmüş ya da boşanan erkeklere tuzak kurduğu tespit edildi.

Çanakkale'de eşine az rastlanır bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendisinden20-30 yaş büyük erkekleri duygusal olarak etkileyip evlenme vaadiyle paralarını alan kadını İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her yerde arıyor.

EŞLERİ ÖLMÜŞ ERKEKLERİ HEDEF ALIYOR

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının izni doğrultusunda soruşturma yürüten ekipler, teknik takip sonucunda kimliği belirlenen Zeynep T'nin, eşleri bir süre önce ölen ya da boşanan erkeklere duygusal durumlarını fırsat bilerek yakınlaştığını tespit etti.

ÇEŞİTLİ BAHANELERLE PARA İSTEDİ

Söz konusu mağdurların uzun süredir yalnız yaşadıkları, kendilerine ait gayrimenkulleri, birikmiş paraları ve altınlarının olduğu gibi ortak özelliklerinin bulunduğunun anlaşılması üzerine Zeynep T'nin, duygusal yakınlık kurduğu erkeklerden çeşitli bahanelerle para istediği anlaşıldı.

20'YE YAKIN KİŞİYİ 5 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTI

Zeynep T'nin ayrıca mağdur kişilerden vekalet alarak gayrimenkullerini suç ortağı olduğu değerlendirilen üçüncü şahıslara devrettiği belirlendi. Ekipler, noter ve tapu işlemlerini takip ederek Zeynep T'nin çocukları Osman ve Ozan C'yi suç ortağı olarak kullandığını tespit etti. Benzer yöntemlerle 20'ye yakın kişiyi 5 milyon liradan fazla zarara uğrattığı belirlenen Zeynep T, çocukları Osman ve Ozan C. ile suç ortakları olabilecek diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son Güncelleme: 10.03.2022 18:35
Anahtar Kelimeler:
Eşleri ölmüş Erkekleri Hedef Seçen Kadın Bir Kentin Kabusu Oldu!
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