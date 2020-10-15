Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 31°
az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Hastanesi’nden dünya menopoz günü açıklaması
SANKO Hastanesi’nden dünya menopoz günü...
Tekir Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Tamamlandı
Tekir Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Siyer Alanındaki İlk ve Tek Araştırma Merkezi SAMER, 1 Yılda 50 Kitap Yayımladı
Siyer Alanındaki İlk ve Tek...
Gülşah Erşan Yıldız, Bağışıklık Sistemimizi Güçlü Tutmamız Gerek!
Gülşah Erşan Yıldız, Bağışıklık Sistemimizi...
Kahramanmaraş Tabip Odası’ndan Suç Duyurusu
Kahramanmaraş Tabip Odası’ndan Suç Duyurusu
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Evine yılanların yuva yaptığını iddia eden vatandaş yardım bekliyor

Ağrı'nın Yoluyazı köyünde yaşayan bir aile, yılanların yuva yaptığını öne sürdükleri toprak damlı evlerini yıktı. İl merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yoluyazı köyünde yer alan bir toprak evde oturan Mustafa Koçak ve ailesi, uzun süredir evlerine yuva yapan yılanlardan kurtulmaya çalışıyor. Evin tavanında, duvarlarında ve birçok yerinde yılan gördüklerini belirten Koçak, 'Başta pencereden girdi sandık. Sonra eve yuva yaptığını fark ettik. Evin her yerinden yılan çıkıyor. Kimse korkudan bizim sokaktan bile geçmiyor' dedi.

Evine yılanların yuva yaptığını iddia eden vatandaş yardım bekliyor

Evine yılanların yuva yaptığını iddia eden vatandaş yardım bekliyor

Ağrı'nın Yoluyazı köyünde yaşayan bir aile, yılanların yuva yaptığını öne sürdükleri toprak damlı evlerini yıktı. İl merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yoluyazı köyünde yer alan bir toprak evde oturan Mustafa Koçak ve ailesi, uzun süredir evlerine yuva yapan yılanlardan kurtulmaya çalışıyor. Evin tavanında, duvarlarında ve birçok yerinde yılan gördüklerini belirten Koçak, 'Başta pencereden girdi sandık. Sonra eve yuva yaptığını fark ettik. Evin her yerinden yılan çıkıyor. Kimse korkudan bizim sokaktan bile geçmiyor' dedi.

15 Ekim 2020 Perşembe 14:53
banner459

Ağrı merkeze bağlı Yolluyazı köyünde ikamet eden Mustafa Koçak, 11 kişilik ailesi ile birlikte yaşadığı evine yılanların yuva yaptığını iddia ederek, evlerini yıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Uzun yıllardır ikamet ettikleri evlerini bütün çabalara rağmen yılanlardan temizleyemediklerini dile getiren Koçak, 11 nüfuslu ailesi ile birlikte geçici olarak abisinin evine yerleşmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Yetkililer tarafından evlerinde yapılan ilaçlamanın da yılanların evi terk etmesi için fayda sağlamadığını kaydeden Koçak, son çare olarak evi yıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ailesi ile birlikte yaklaşan kış mevsimi öncesi evsiz kaldığını belirten Koçak, "Evimize yılanlar dadandığından dolayı yıllardır ikamet ettiğimiz evimizi yıktık. Yılanların yuvasını, dört tane yılan yumurtası ve birkaç tane de yılan bulduk.

Şu anda yılanlar burada var. Duvarların arasına girmişler. 3-4 gündür çalışma yapıyoruz. Varsa diğer yılanları da çıkaralım diye. Akşam eve gittiğimizde de duvarların üstüne çıkıyor yılanlar. Onları fark edip dışarı çıktığımızda da hemen deliklere giriyorlar." ifadelerini kullandı.

"KOMŞULAR İÇİN DE TEHLİKELİ"

Evlerindeki yılanların komşular için de tehlike oluşturduğunu kaydeden Koçak, "İlk olarak küçük çocuğum mutfakta fark etti yılanı. Daha sonra oturduğumuz salonun ortasına da bir tane yılan düştü. Bu da pencereden gelmiştir diyerek önemsemedik. Sonraki gün tavandan bir tane yılan daha düşünce yılan yuvası olduğunu düşünerek tedbir almaya başladık.

O geceyi ağabeyimin evinde geçirdik. Ertesi gün evin üstünü açtık çok sayıda yılanla karşılaştık. Komşular korkuyor. Bizim sokaktan kimse geçmiyor, yılanlar çok diye. Şu an evimizi yıkmak zorunda kaldık. Misafir kalıyoruz. Zor durumdayız." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı 81 il için yeni genelge yayınladı!
İçişleri Bakanlığı 81 il için yeni genelge yayınladı!
Kaputta çıkan yılanı görüntülediler ama bulamadılar
Kaputta çıkan yılanı görüntülediler ama bulamadılar
İznimiz olmadan hiçbir ülken topraklarımıza barış gücü gönderemez!
İznimiz olmadan hiçbir ülken topraklarımıza barış gücü gönderemez!
Çekirdekleriyle alıç tüketen 5 kişi hastanelik oldu
Çekirdekleriyle alıç tüketen 5 kişi hastanelik oldu
Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı! Doktorlar şaşkın
Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı! Doktorlar şaşkın

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber