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Evleneceklere müjde

Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere değişik avantajlar getirirken, evlenecek gençler için de bir destek mekanizmasını barındırıyor.

Evleneceklere müjde

Evleneceklere müjde

Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere değişik avantajlar getirirken, evlenecek gençler için de bir destek mekanizmasını barındırıyor.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:12
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KİMLER YARARLANIYOR?
Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.

NE ÖDENİYOR?
Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor.

Örneğin; her ay bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa, bunlar hariç tutuluyor.

BAŞVURU SÜRESİ NE KADAR?
5 yıllık bir süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayanın hakkı yanıyor.

HER EVLENEN ALIR MI?
Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada babasından maaş almak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor.

HEM ÇEYİZ PARASI HEM MAAŞ OLUR MU?
Hayır. Evlenince yetim kız çocuğunun maaşı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Evlilik 2 yıldan önce sona ererse maaş bağlanması için 2 yılın dolması bekleniyor.

İKİNCİ EVLİLİKTE ÖDENİYOR MU?
Hayır. Çeyiz parası almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor.

DİĞER HAK SAHİPLERİ ETKİLENİYOR MU?
Evet. Örneğin 2 yetim kız maaş alıyorsa, evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.

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