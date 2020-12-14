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Fırtına, dolu, kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji’den Pazartesi günü için uyarılar peş peşe geldi. Yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağışların dolu, sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bildirilirken birçok ilde aşırı yağış nedeniyle vatandaşların sel, su baskını gibi durumlara karşı tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı. Bugün de etkili olan yağışların yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu gibi birçok bölgede devam edeceği ifade edildi.

Fırtına, dolu, kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Fırtına, dolu, kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji’den Pazartesi günü için uyarılar peş peşe geldi. Yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağışların dolu, sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bildirilirken birçok ilde aşırı yağış nedeniyle vatandaşların sel, su baskını gibi durumlara karşı tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı. Bugün de etkili olan yağışların yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu gibi birçok bölgede devam edeceği ifade edildi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük yayımladığı hava durumu değerledirmelerinde kar, dolu, fırtına, kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ülkenin büyük bir kısmının haftanın ilk gününde de etkili olacağını ifade eden MGM, aşırı yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Güney Ege, Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında yer yer çok kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Mersin'de yarın (14.12.2020 Pazartesi) sabah saatlerinde batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat şeklinde) esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOLU YAĞIŞI, HORTUM, ÇATI UÇMASI...

Mersin'de yarın (14.12.2020 Pazartesi) sabah saatlerinde batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat şeklinde) esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güney Ege, Akdeniz, Çanakkale ve Balıkesir'in batı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyılarında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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