Gara'da 13 Türk vatandaşımız şehit edildi

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara'da 13 Türk vatandaşının teröristler tarafından şehit edildiğini açıkladı.

Hulusi Akar ayrıca, Türk vatandaşlarına yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması şu şekilde:

"Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi. Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor bir harekat gerçekleştirildi. Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan, hudutlarımıza ve halkımıza saldırı hazırlığındaki tüm unsurlar büyük ölçüde temizlendi. Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü."