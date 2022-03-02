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Google’dan Rus medyasına ambargo!

Alphabet bünyesinde çalışmalarını sürdüren Google, Rus medyası RT ve Sputnik'in uygulamalarının Play Store'dan kaldırıldığını duyurdu.

Google’dan Rus medyasına ambargo!

Google’dan Rus medyasına ambargo!

Alphabet bünyesinde çalışmalarını sürdüren Google, Rus medyası RT ve Sputnik'in uygulamalarının Play Store'dan kaldırıldığını duyurdu.

02 Mart 2022 Çarşamba 13:17
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Alphabet bünyesinde olan Google, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dikkat çekici bir karar aldı… Google, Rus hükümetine bağlı medya kuruluşları RT ve Sputnik’i uygulama platformu Play Store’dan çıkardığını açıkladı.

Son dönemde birçok teknoloji şirketi Rus medya kuruluşlarının reklam almalarına engel getirirken, Google’ın hamlesi dikkat çekti. RT’nin yayın yönetmeni yardımcısı Anna Belkina konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Belkina, “Yasak uygulayan teknoloji şirketleri şu an yanlış haber ve bilgi verildiğine dair bir kanıt sağlayamadı” dedi.

Dün gece Apple da uygulama platformu App Store’dan RT News ve Sputnik’in kaldırıldığını duyurmuştu.

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Google’dan Rus Medyasına Ambargo!
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