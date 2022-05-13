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Hafta sonu yağışlı geçecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Güncel rapordan edinilen bilgilere göre, hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. 14 Mayıs Cumartesi günü Ege Bölgesinin iç kesimlerinde etkisini gösteren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, 15 Mayıs Pazar günü yurt genelinde etkili olacak.

Hafta sonu yağışlı geçecek!

Hafta sonu yağışlı geçecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Güncel rapordan edinilen bilgilere göre, hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. 14 Mayıs Cumartesi günü Ege Bölgesinin iç kesimlerinde etkisini gösteren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, 15 Mayıs Pazar günü yurt genelinde etkili olacak.

13 Mayıs 2022 Cuma 08:54
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YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin'in kuzeyi, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Hafta Sonu Yağışlı Geçecek!
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