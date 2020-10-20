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Hakim ve savcılar gözaltına alındı

HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Hakim ve savcılar gözaltına alındı

Hakim ve savcılar gözaltına alındı

HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

20 Ekim 2020 Salı 10:27
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Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen Hakim ve Savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 6 Ekim'de başlayan ve yaklaşık iki hafta süren genel kurulda 80 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında 11 Hakim ve Savcı'nın meslekten çıkarılmalarına, 1 kişinin görevden uzaklaştırılmasına, yaklaşık 50 kişinin de hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.

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