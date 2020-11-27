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Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 11 yeni üye seçti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay’da boşalan koltuklar için 11 yeni üye seçti. Yeni üyeler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da bulunuyor. Gaziantep ve Mersin Cumhuriyet Başsavcısı da Yargıtay’a seçilen yeni isimler arasında. HSK’nın, önümüzdeki hafta İstanbul, Ankara, Mersin ve Gaziantep Başsavcılıklarına yeni isimler ataması bekleniyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 11 yeni üye seçti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 11 yeni üye seçti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay’da boşalan koltuklar için 11 yeni üye seçti. Yeni üyeler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da bulunuyor. Gaziantep ve Mersin Cumhuriyet Başsavcısı da Yargıtay’a seçilen yeni isimler arasında. HSK’nın, önümüzdeki hafta İstanbul, Ankara, Mersin ve Gaziantep Başsavcılıklarına yeni isimler ataması bekleniyor.

27 Kasım 2020 Cuma 18:49
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, bir süredir yapılması merakla beklenen Yargıtay'a yeni seçimini gerçekleştirdi. HSK Genel Kurulu, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti. Yeni üyeler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da bulunuyor.

11 YENİ İSİM BELİRLENDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Yargıtay'da boş olan 22 koltuk için bugün 11 yeni isim belirledi. Belirlenen isimler arasında dikkat çekici kişiler yer aldı. 2016 yılından beri görevde bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve yine 2017 yılında göreve getirilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yeni Yargıtay üyeleri oldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, HSK eski Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar da Yargıtay'a üye olarak yeni atanan isimler oldu.

SK'ca Yargıtay'a atanan diğer isimler ise şöyle: İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Savaş Şahinsoy, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin…

HSK'nın, önümüzdeki hafta İstanbul, Ankara, Mersin ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılık görevlerine yeni isimler ataması bekleniyor. HSK'nın Güz Kararnamesi çerçevesinde yapılacak atamalar merak konusu.

Son Güncelleme: 27.11.2020 19:15
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