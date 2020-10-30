Halil Sezai hakkında karar çıktı!

Halil Sezai 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu bugün hakim karşısına çıktı. Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Duruşmada, şikayetçi Hüseyin Meriç ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

HALİL SEZAİ MAHKEMEDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Halil Sezai mahkemede verdiği savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Odun parçası ile Hüseyin Meriç'e vurmadığını, tehdit etmediğini ileri sürdü. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu kaydetti. Mahkeme heyeti Paracıkoğlu hakkında kararını verdi. Mahkeme, tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nu 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye etti.

13 YIL 10 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ile 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtiliyor. İddianamede, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.