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Hastaneye giden kadın donarak öldü!

Yozgat'ta yüksek tansiyon ve şeker nedeniyle hastanede tedavi altında olan 59 yaşındaki kadın, yangın merdiveninde ölü bulundu. Donarak öldüğü tahmin edilen hastanın, gece saatlerinde odadan çıkarak yangın merdiveninden çıkış yaptığı kameralarca tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan hastane rektörü, "Yangın kapılarının şöyle bir özelliği var. İçeriden açılıyor ama kapandıktan sonra dışarıdan içeri giremiyorsunuz" bilgisini verdi.

Hastaneye giden kadın donarak öldü!

Hastaneye giden kadın donarak öldü!

Yozgat'ta yüksek tansiyon ve şeker nedeniyle hastanede tedavi altında olan 59 yaşındaki kadın, yangın merdiveninde ölü bulundu. Donarak öldüğü tahmin edilen hastanın, gece saatlerinde odadan çıkarak yangın merdiveninden çıkış yaptığı kameralarca tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan hastane rektörü, "Yangın kapılarının şöyle bir özelliği var. İçeriden açılıyor ama kapandıktan sonra dışarıdan içeri giremiyorsunuz" bilgisini verdi.

01 Şubat 2022 Salı 12:38
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Çayıralan ilçesinde yaşayan Y.Y. (59) isimli kadın, yüksek tansiyon ve yüksek şeker şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerin ardından Y.Y., 26 Ocak Çarşamba günü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

ODASINDA BULUNAMADI

Yoğun bakımda tedavisi yapılan ve nöroloji servisine alınan hastanın dün gece saat 02.30'da odada olmadığı anlaşıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hastanın yangın merdiveninden çıkış yaptığı belirlendi.

Bir süre sonra olay yerine giden yetkililer, hasta Y.Y.'nin öldüğünü fark etti. Donarak öldüğü tahmin edilen Y.Y.'nin soğuğa bağlı olarak mı yoksa rahatsızlığına bağlı olarak mı öldüğü yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

HASTANEDEN AÇIKLAMA DA GELDİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece hastanede bir kadın hastanın ölmesiyle ilgili açıklama yapma zaruretinin doğduğunu belirtti.

Öncelikle vefat eden hastaya Allah'tan rahmet dileyen Karadağ, 26 Ocak Çarşamba günü Çayıralan Devlet Hastanesinden sevk edilen Y.Y'nin (59) yüksek tansiyon ve şekerinin yoğun bakımdaki tedaviyle kontrol altına alındığını ve cuma günü tedavi için nöroloji servisine yatırıldığını anlattı.

OĞLUNUN DA HABERİ OLMAMIŞ

Karadağ, 30 yaşlarındaki oğlu yanında refakatçi olarak kalan hastanın tedavisine doktorların ve hemşirelerin vizite saatlerinde belirli aralıklarla devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"En son hemşiremiz hastamızı ziyaret etmiş ve hastamız teşekkür ederek uyuyacağını söylemiş. Görevli arkadaşlarımız da odadan çekilmişler. Diğer vizitteki hemşiremiz gece 02.30 itibarıyla tekrar ziyarette bulunduğunda hastamızın olmadığını tespit etmiş ve hemen nöbetçi asistan hocamıza söylemiştir. Oğlu da yanında yatmasına rağmen annesinin odadan çıktığından haberi olmamıştır.

"YANGIN KAPILARI İÇERİDEN AÇILIYOR, DIŞARIDAN AÇILMIYOR"

Öncelikle şunu belirtelim hastamızın psikolojik rahatsızlığı yok. Nöroloji, yüksek tansiyon ve şeker hastasıdır. Hastamızın odada olmadığını tespit ettiğimizde hemen arkadaşlarımız hastamızı arıyorlar. Hastamız yangın merdiveninden çıkış yapmış. Yangın kapılarının şöyle bir özelliği var. İçeriden açılıyor ama kapandıktan sonra dışarıdan içeri giremiyorsunuz. Hastamızın yangın merdiveninden dışarı çıktığına dair kamera kayıtlarımız var. Hastamız bu süreçte paniğe mi kapıldı veya rahatsızlığıyla ilgili anormal bir şey mi oldu? Dışarıda ne kadar kaldı, soğuğa bağlı olarak mı yoksa rahatsızlığa bağlı bir ölüm mü oldu bunu bilemiyoruz. Otopsi sonuçları ile belli olacak."

Acı bir olayla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Karadağ, hastane personelinin ihmalinin söz konusu olmadığını ancak öyle bir durum olursa bunun gereğinin kesinlikle yapılacağını vurguladı. Karadağ, kendilerine emanet edilen bir canın kaybedildiğini, konunun detaylarıyla araştırıldığını ve adli sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 01.02.2022 18:49
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Hastaneye Giden Kadın Donarak öldü!
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