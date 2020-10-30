Hatay'da bir işyerinin açılışı künefe ile mozaik kostümleri giyen çiftin temsili nikahıyla yapıldı

Antakya ilçesinde bir künefecinin açılışında 2012 yılında kentte teleferik projesinin yapımı sırasında bulunan Roma dönemine ait ve üzerinde 'Neşeli ol hayatını yaşa" yazılı mesaj olan mozaik ile yöresel tatlı künefe kostümleri giyen çiftin temsili nikahı kıyıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kıydığı nikahta künefe fotoğraflı kıyafeti giyen gelin ile mozaik kıyafeti giyen damat davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Açılışta konuşan Başkan Savaş, künefe ve mozaiğin merkezi olan Hatay'dan nikahla mesaj gönderdiklerini belirtti.

Savaş, Hatay'da son günlerde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dünyaya mozaikleriyle, tatlılarıyla ve lezzetli yemekleriyle mesaj vermeye devam edeceklerini söyledi.

İş yeri sahibi Mustafa Karabayrak da mozaik ve künefenin Hatay'ın iki değeri olduğunu kaydetti.

Bu ikisini bir çatı altında toplamaya karar verdiklerini ifade eden Karabayrak, "Açılışımızı bir düğün temasıyla yaparak dikkat çekmek istedik. " dedi.

Açılış davetlilere yapılan künefe ikramı ile son buldu.