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Hatay'da dağlık karabağ sevinci

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Azerbaycanlı Sudaba Aliyeva Belgiç, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını, sevinç gözyaşlarıyla kutladı.

Hatay'da dağlık karabağ sevinci

Hatay'da dağlık karabağ sevinci

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Azerbaycanlı Sudaba Aliyeva Belgiç, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını, sevinç gözyaşlarıyla kutladı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 09:24
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Karabağ bölgesinde dünyaya gelen ancak Ermenistan'ın işgali sonrası Bakü'ye yerleşmek zorunda kalan Belgiç, yaklaşık 2 yıl önce de evlilik nedeniyle Dörtyol ilçesine yerleşti.

Burada terzilik yapan Belgiç AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlerdir televizyonun başından ayrılmadığını, uzakta olmasına rağmen gönlünün hep Karabağ'da olduğunu söyledi.

İş yerinde Türk ve Azerbaycan Bayrağı astığını anlatan Belgiç, gözyaşları içerisinde şunları kaydetti:

"Bugün bizim en güzel günlerimizden biri. Bunu gözyaşlarımla ifade etmek mümkündür. Başta Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan Bey olmak üzere bütün Türk dünyasının gözü aydın olsun. Burayı gurbet saymıyorum, burası Türkiye. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, askerlerimize güç kuvvet versin, hepsini candan seviyorum. Öz vatanımda olmasam da yüreğim vatan aşkıyla dövünüyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye'm."

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