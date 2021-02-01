Hatay'da tarım arazileri su altında kaldı

Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp giderek etkisini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir köprü zarar gördü.

Odabaşı Mahallesi'nde de su birikintileri dolayısıyla bazı araçlar yolda kaldı.

Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altında kaldı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kimi evlerin çatısı uçtu.

Arsuz ilçesinde ise Arpaçiflik Mahallesi'nden geçen dere yatağının taşmasıyla bazı narenciye bahçeleri zarar gördü.

Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım arazileri ile cadde ve sokaklarda su tahliye işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı tüm birimlerle il genelinde etkili bir mücadele gerçekleştirildiği bildirildi.

Kentin birçok noktasında sağanak yağışlar sonucu bazı evlerin bodrum katının su basması, derelerin taşması ve su birikintilerinin oluşmasına karşı Büyükşehir Belediyesinin hızlı bir şekilde harekete geçildiği ifade edilen açıklamada, sağanak yağış uyarısı nedeniyle alarma geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM), ihbarlar doğrultusunda ekipleri tüm ilçelerde ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına dolan yağmur sularına müdahale amacıyla yönlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, AKOM'un verilerine göre 201 noktadaki ev ve iş yerlerinin bodrum katlarında ve yollarda oluşan su birikintilerinin tahliye edildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Hatay'da dün akşam etkili olan sağanak yağış nedeniyle tüm birimleriyle ortak hareket eden Hatay Büyükşehir Belediyesinde İtfaiye Daire Başkanlığı 30 araç ve 100 personel, Fen İşleri Daire Başkanlığı 5 araç 15 personel, Park Bahçe Daire Başkanlığı 6 araç 18 personel, HATSU 15 araç 40 personel ve zabıta ekipleri de 20 personel ile su baskını ve birikintilerine karşı müdahale etti.

Yağışın sabaha karşı şiddetli sağanağa dönüşmesi üzerine, ekip sayıları artırıldı. AKOM'un koordinasyonunda ekipler 70 araç ve 150 personelle su birikintilerine müdahale ederken tıkanan su kanalları ve mazgalları da temizledi. Mahsur kalan 3 araç kurtarıldı. Toprak kayması oluşan yollara, çöken duvarlara, devrilen ve tehlike arz eden ağaçlara da müdahale edildi."