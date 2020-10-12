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Hatay yangınında şok detay

Hatay'da büyük yeşil alan kayıplarına yol açan ve Bakan Pakdemirli'nin "Ciddi kasıt şüpheleri var" dediği yangınlar ilgili çarpıcı bir son dakika detayı ortaya çıktı.

Hatay yangınında şok detay

Hatay yangınında şok detay

Hatay'da büyük yeşil alan kayıplarına yol açan ve Bakan Pakdemirli'nin "Ciddi kasıt şüpheleri var" dediği yangınlar ilgili çarpıcı bir son dakika detayı ortaya çıktı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 11:06
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YPG/PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesine erişim, Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğince 25 Eylül’de engellendi. 5 gün sonra yeni bir siteden yayına başlayan gazetenin ilk sayfası "Direnmezsek nefes alamayız" manşetiyle yayınlandı, alt kısımda ise Kaliforniya'daki orman yangınının fotoğrafı büyük şekilde yer aldı.

PKK nedeniyle erişime engellenen bir yayın organının bir süre sonra yayın yapmaya başladığı yeni bir web adresinden yayınladığı ilk sayfada Hatay'daki orman yangını ile ilişkilendirilen çarpıcı bir son dakika detayı çıktı. Konuyu gündeme getiren Avukat Burak Bekiroğlu, "Bu karardan 5 gün sonra aynı gazetenin manşetine ve altındaki resme bakın. Ve bugün Hatay yanıyor? Soruyorum: Birileri bir yerlere mesaj mı verdi? Eylem talimatı gazeteden" iddiasında bulundu. İşte ayrıntılar;

KARARDAN 5 GÜN SONRA ÇIKTIĞI MANŞET HABERİ: NEFES ALAMAYIZ

Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği; 25 Eylül 2020 tarihinde terör örgütü YPG/PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesine erişim engeli getirdi. Bunun üzerine terör örgütünün gazetesi yeni bir site açarak yayınına sürdürmeye başladı. Söz konusu karardan 5 gün sonra (1 Ekim 2020) Yeni Yaşam gazetesi "Direnmezsek nefes alamayız" manşetiyle çıktı.

ŞÜPHELİ SAYFADA KALİFORNİYA DETAYI

Gazetenin alt bölümünde ise Kaliforniya'daki orman yangınıyla ilgili büyük bir orman yangını fotoğrafı kullanıldı. PKK'nın yayın organının birinci sayfasında "Hem nefes alamıyoruz" denilmesi, hem de alt bölümde büyük bir orman yangını fotoğrafının kullanılması dikkat çekici bulundu. Gazetenin internet sitesine erişim engelinin, Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden çıkması Hatay'daki yangının YPG/PKK tarafından planlı programlı yaptırıldığını iddialarını gündeme getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA TALİMAT, GAZETEDEN Mİ VERİLDİ?

Çarpıcı son dakika iddiasını gündeme getiren isim Avukat Burak Bekiroğlu, "Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 25.09.2020 tarihinde Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesine erişim engeli konuldu. Bu karardan 5 gün sonra aynı gazetenin manşetine ve altındaki resme bakın. Ve bugün Hatay yanıyor? Soruyorum: Birileri bir yerlere mesaj mı verdi? PKK'nın gazetesi erişim engellenince fiziki baskısındaki manşet ve yangın fotoğrafı! Eylem talimatı vermişler" iddiasında bulundu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Arsuz ve Belen ilçelerinde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri drone ile havadan görüntülendi. Yangınlar, iki gün önce Cuma günü sabah Belen, akşam da Arsuz ilçesinde çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale etti.

ALEVLER RÜZGAR NEDENİYLE HIZLA BÜYÜDÜ

Alevler rüzgarın da şiddetiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Alevler dün akşam itibariyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası drone ile havadan çekilen görüntüler ise tahribatın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Diğer yandan, yanan noktalarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme: 12.10.2020 11:14
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