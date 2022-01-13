Hava buz kesecek, 10 derece soğuyor! Meteoroloji Kahramanmaraş’ı uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.