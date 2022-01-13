Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

Hava buz kesecek, 10 derece soğuyor! Meteoroloji Kahramanmaraş’ı uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava raporuna göre yurdun büyük bir bölümünün kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava buz kesecek, 10 derece soğuyor! Meteoroloji Kahramanmaraş’ı uyardı!

Hava buz kesecek, 10 derece soğuyor! Meteoroloji Kahramanmaraş’ı uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava raporuna göre yurdun büyük bir bölümünün kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

13 Ocak 2022 Perşembe 10:01
banner459

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Hava Buz Kesecek10 Derece Soğuyor! Meteoroloji Kahramanmaraş’ı Uyardı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazakistan'da Durum Kontrol Altında Ama Askeri Sevkiyata Devam Ediyorlar
Kazakistan'da Durum Kontrol Altında Ama Askeri Sevkiyata Devam Ediyorlar
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Bakanlık sözleşmeli personel alımı yapacak
Bakanlık sözleşmeli personel alımı yapacak
Yılın fotoğrafı seçilen ‘Oğullarının emaneti atmaca’, şehit ailesini gururlandırdı
Yılın fotoğrafı seçilen ‘Oğullarının emaneti atmaca’, şehit ailesini gururlandırdı
Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlıyor
Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber