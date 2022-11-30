Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Daha Ulaşılabilir Göksun İçin Büyükşehir Sahada
Daha Ulaşılabilir Göksun İçin Büyükşehir...
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta...
Başkan Güngör’den Şehir Hastanesi’ne Ziyaret
Başkan Güngör’den Şehir Hastanesi’ne Ziyaret
Başkan Mahçiçek; “Vatan ve bayrak sevdalısı kahramanlara selam olsun”
Başkan Mahçiçek; “Vatan ve bayrak...
Sezai Karakoç Kolokyumu Devam Ediyor
Sezai Karakoç Kolokyumu Devam Ediyor

Hava ve deniz ambulanslarıyla 88 bin hasta sağlık kurumlarına nakledildi

Türkiye'de 2008'de hizmete giren helikopter ambulanslarla 40 bin 50, 2010'da uygulamaya alınan uçak ambulanslarla 17 bin 175 hastanın nakli gerçekleştirildi, deniz ambulanslarıyla 31 bin 209 vakaya ulaşıldı.

Hava ve deniz ambulanslarıyla 88 bin hasta sağlık kurumlarına nakledildi

Hava ve deniz ambulanslarıyla 88 bin hasta sağlık kurumlarına nakledildi

Türkiye'de 2008'de hizmete giren helikopter ambulanslarla 40 bin 50, 2010'da uygulamaya alınan uçak ambulanslarla 17 bin 175 hastanın nakli gerçekleştirildi, deniz ambulanslarıyla 31 bin 209 vakaya ulaşıldı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 13:45

Türkiye'de 2008'de hizmete giren helikopter, 2010 yılında uygulamaya alınan uçak ve deniz ambulanslarıyla 88 bin 434 hastaya hizmet verildi.

AA muhabirinin 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı kaynaklarından derlediği bilgiye göre, 2002'de 481 olan acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı bu yıl 3 bin 265'e ulaştı. Ayrıca, 2002 yılında 618 ambulansla hizmet verilirken, sayı bu yıl itibarıyla 5 bin 792'ye çıktı.

Bakanlık bünyesinde sağlık hizmetleri kapsamında, 236 kar paletli, 21 snowtrack, 62 dört sedyeli, 92 yoğun bakım-obez, 59 motosiklet ve 50 yenidoğan ambulansı ile vatandaşlara hizmet sunuluyor.

Acil yardım ambulanslarıyla hizmet verilen ve taşınan vaka sayısı 2002 yılında 382 bin 907 iken, bu sayı 2022 yılında ekim sonu itibarıyla 5 milyon 707 bin 369 oldu.

Ambulans sayısına düşen nüfus sayısı 14 bin 620

Türkiye'de 2008 yılı itibarıyla helikopter ambulans ve 2010 yılı itibarıyla da uçak ambulans ile acil sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Göreve başladığından bugüne kadar helikopter ambulansla 40 bin 50 ve uçak ambulansla 17 bin 175 hastanın nakli gerçekleştirildi. Deniz ambulanslarıyla hizmet verilen vaka sayısı 31 bin 209 olarak kayıtlara girdi.

Hava ve deniz ambulanslarıyla toplam 88 bin 434 hastanın sağlık kurumlarına nakledilmesi sağlandı.

Ambulans sayısına düşen nüfus sayısı 2002 yılında 107 bin 446 iken 2022 yılında 14 bin 620 oldu.

İstasyon başına düşen kişi sayısı 25 bin 935'e düştü

Verilere göre, 2002 yılında 481 olan Acil Yardım İstasyonu sayısı bu yıl 3 bin 265'e çıktı. Bu sayının 2023'te 3 bin 316'ya çıkarılması hedefleniyor. İstasyon başına düşen kişi sayısı 2002'de 138 bin 50 iken 2022'de 25 bin 935'e düştü.

Ülke genelinde 618 olan Toplam Acil Yardım Ambulansı sayısı 2022'de 5 bin 792'ye yükseldi. Bunun, 2023'te 6 bin 345'e çıkması öngörülüyor.

Türkiye'de 50 yenidoğan ambulans ile hizmet verilirken bu sayının 2023'te 2 kat artırılarak 100'e çıkarılması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Hava Ve Deniz Ambulanslarıyla 88 Bin Hasta Sağlık Kurumlarına Nakledildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı kadro dağılımı açıklandı!
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı kadro dağılımı açıklandı!
Kırsal Arazilere Buğday Eken Elbistan Belediyesi Ekmeği 1 Liraya Satıyor
Kırsal Arazilere Buğday Eken Elbistan Belediyesi Ekmeği 1 Liraya Satıyor
Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet edecek üst düzey sağlık profesyonelleri yetiştirmektir”
Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet edecek üst düzey sağlık profesyonelleri yetiştirmektir”
Prof. Ay: “O, Aklın ve Gönlün Muallimidir”
Prof. Ay: “O, Aklın ve Gönlün Muallimidir”
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem!
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber