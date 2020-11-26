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HDP'li Kemal Bülbül hapis cezası

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li Kemal Bülbül hapis cezası

HDP'li Kemal Bülbül hapis cezası

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26 Kasım 2020 Perşembe 11:52
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Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bülbül'ün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Bülbül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül katılmadı, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bülbül'ün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Bülbül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Bülbül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

Son Güncelleme: 26.11.2020 15:15
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