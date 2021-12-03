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Hekimlere yapılan zam diğer sağlık çalışanlarını ayağa kaldırdı!

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda tüm partilerin oybirliği ile kabul edilirken, gelişme diğer sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu.

Hekimlere yapılan zam diğer sağlık çalışanlarını ayağa kaldırdı!

Hekimlere yapılan zam diğer sağlık çalışanlarını ayağa kaldırdı!

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda tüm partilerin oybirliği ile kabul edilirken, gelişme diğer sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu.

03 Aralık 2021 Cuma 10:46
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Yükselen tepkilere kayıtsız kalmayan AK Parti, mevcut torba yasaya ilgili düzenlemeyi eklemeye hazırlanırken, sağlık çalışanlarının bu sabah itibarıyla iş bırakma eylemi yaptıkları sosyal medyaya düşen videolarda da görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hekimlere yönelik zam müjdesi vermişti. Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda tüm partilerin oybirliği ile kabul edildi.

AK PARTİ TEPKİLER SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Hekim maaşlarına yapılan zam diğer sağlık çalışanlarını memnun etmezken, özellikle sosyal medya üzerinden başlayan tepkiler hükümeti de harekete geçirdi. Sağlıkçıların bu isyanına kulak veren Ak Parti, pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammının diğer sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi için harekete geçti.

BAKANLIKTAN GÖRÜŞ İSTENDİ

Sabah'ın haberine göre AK Parti, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi. Bakanlığın çalışmasının neticesine göre bugün yeniden toplanacak Genel Kurul'da mevcut torba yasaya zam düzenlemesinin eklenebileceği ifade ediliyor.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTORLAR DA GÜNDEMDE

Öte yandan sağlık çalışanlarına yönelik zam düzenlemesinin yanı sıra hekim zammından üniversite hastanelerinde çalışan doktorların da faydalanması için bir düzenlemenin daha gündemde olduğu ifade ediliyor.

GİRİŞİMLER TEPKİLERİ DİNDİRMEYE YETMEDİ

Yaşanan tüm bu gelişmeler sağlık çalışanlarının tepkisini dindirmeye yetmezken, bu sabah itibarıyla çok sayıda hastanede iş bırakma eylemine gidildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyaya düştü.

ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE ALKIŞLI PROTESTO

İlk görüntü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden gelirken, paylaşım üstüne paylaşım alan videoda aralarında çok sayıda hekimin de olduğu kalabalığın yaşanan gelişmeleri alkışlarla protesto ettikleri görülüyor.

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Hekimlere Yapılan Zam Diğer Sağlık çalışanlarını Ayağa Kaldırdı!
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