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Hürriyetçi Eğitim Sen’den TÜİK açıklaması!

Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Yönetimi TÜİK’le ilgili basın açıklaması yaptı.

Hürriyetçi Eğitim Sen’den TÜİK açıklaması!

Hürriyetçi Eğitim Sen’den TÜİK açıklaması!

Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Yönetimi TÜİK’le ilgili basın açıklaması yaptı.

07 Haziran 2022 Salı 09:12
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Konuyla ilgili sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kamuoyunun bildiği üzere geçtigimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayına ait Enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK'e göre TÜFE'nin Mayıs'ta aylık % 2.98 arttığı açıklandı.

Yine TÜİK'e göre TÜFE'nin yıllık %73.5 arttığı açıklandı.

Açıklanan enflasyon rakamları toplumun tüm kesimlerini doğrudan etkilemektedir.Kamu çalışanlarının ve emeklilerin enflasyon kaybı bu rakamlara göre maaşlara yansımaktadır.

Memurun, asgari ücretlinin, sabit gelirli çalışanların ve emeklilerin rızkı TÜİK verilerine göre belirlenmektedir.Evimizin nafakası, emeğimizin karşılığı TÜİK ' in rakamlarına bağlıdır.

Ama maalesef TÜİK tarafından açıklanan aylık ve yıllık enflasyon rakamları gerçeklikten çok uzaktır.

Biz çalışanlar sokakta gördüğümüz enflasyonu bir kaç kalemde ifade edelim mesela ;

Şekere : %340 zam

Doğalgaza : %300 zam

Elektriğe : %260 zam

Motorine : %257 zam

Benzine : %238 zam

Ayçiçekyağı: %210 zam

Ete, süte : %195 zam

Mutfak tüpü: %190 zam

Ekmeğe,una: %180 zam

Ulaşıma : %175 zam

Otogaza : %162 zam

Ama TÜİK'in yıllık açıkladığı enflasyon % 73.5(?)

TÜİK'in vatandaşları doğrudan etkileyen enflasyon verilerini Hz. Ömer (a.s) ' in adaleti gibi, en hassas terazide tartmasi gerekmektedir.

Aynı marketlerde hepimiz alışveriş yapıyoruz, aynı pazarlarda hepimiz fiyatları görüyoruz. Bütün bunları ülkede herkes görüyor iken, TÜİK'in bunları tespit edememiş olması imkansızdır.Bu hesapta mutlaka İşlem hatası vardır(?)

Bu yüzden kimse kimseyi kandırmasın, Yaşadığımız enflasyon rakamını olduğu gibi açıklayın, çalışanın nafakasını kesmeye kimsenin hakkı yoktur.

Bu yüzden de tüm eğitim çalışanlarının sesini haykırıyoruz.

"TÜİK Elini Cebimizden Çek!"

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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