Hüseyin Yetimoğlu: "Burası kimsenin babasının çiftliği değil, kimsenin de arka bahçesi değil"

Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan adayı olan Hüseyin Yetimoğlu Kooperatifin atıl durmasına tepki gösterdi.

Açıklama yapan ve yaşanan süreci anlatan Yetimoğlu şunları kaydetti;

"Türkoğlu'na inşaat malzemeleri satış ve müteahhitlik işleriyle uğraşmaktayım. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nde de yönetim kurulu üyesiyim.



Yaklaşık 6 yıl önce iyi niyetlerimizle kurduğumuz Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 6 yıldan beri gördüğünüz gibi Kahramanmaraş Büyükşehir ve Türkoğlu belediyesinin katkılarıyla altyapı ve yol çalışmaları tamamlanmış.

Ancak şuanda, 6 yıl sonra geldiğimiz durum atıl bir vaziyette hayvan otlatma yerine dönüşmüş. Derviş başkanım bundan yaklaşık 4 ay önce istifa etti.

İstifa edince yönetim kurulu üyeliğine yedekten atama yapılarak işin devamı sağlandı. Kooperatifi’miz şuanda faal durumda ama istifa ettikten sonra biz ekip arkadaşlarımızla elimizi taşın altına koyduk ve belediye ile olan resmi işlemlerinin tamamını 4 ay gibi kısa bir zamanda halledip bütün evraklarını yaptırıp ödeneğe ayrılmış bir kooperatif olarak yakın zamanda ihale çıkması gereken ayak oyunlarıyla engellenmeye çalışıldı.



Şuandaki mevcut başkanımız kilitlenmiş vaziyette. Hiçbir işlem yaptırılmıyor. Şuanda ihale aşamasında ama biz en son Ticaret ve Sanayi Bakanlığına teslim ettikten sonra Derviş başkanda bir hareketlenme oldu. Hepsini ben yaptırdım, ben yaptıracağım, benim emeğim çok gibisinden geri tekrar aday olacağını açıkladı.

Şuanda sürecimiz durmuş vaziyette. Biz ekip arkadaşlarımızla beraber bu yola çıktık, bütün eksiklerini tamamladıktan sonra ihale aşamasını yaptırıp baraka halinde duran esnaf arkadaşlarımızı nezih bir işyeri sahibi yaparak kısa sürede işyerlerimizi teslim etmek istiyoruz.

Derviş başkanımızın bu zamana kadar yaptığı emeklere teşekkür ediyoruz ama gelinen süreç bize şunu gösterdi ki 6 yıllık süreçte kat ettiğimiz mesafe sizin de gördüğünüz gibi bir hayvan otlatma sahasına dönüştü. Biz kısa sürede kendisinin 6 senede yapamadığı işlemleri belediyemiz nezdindeki 4 ay gibi bir kısa sürede imar çapıydı, proje aşamasıydı, proje incelemesiydi hepsini tamamlayıp üst yazısıyla birlikte Ticaret ve Sanayi Bakanlığına teslim ettik.

İhale aşamasında ufak tefek aksamalar oluyor, eksik evraklar oluyor. Bütün işlerde olduğu gibi burada da oluyor. Ama tekrardan aday olmasını esefle karşılıyorum. Yapacaktınız bu zaman kadar niye yapamadınız.





Burası kimsenin babasının çiftliği değil, kimsenin de arka bahçesi değil.

Burada 136 tane nezih işyeri kurulacak, Türkoğlu'na değer katacak birinci sınıf işyerleri olacak herkes işyerine kavuşacak. Millet aidat ödemekten bıkmış ama meydanda bir şey yok. Avukatlar vasıtasıyla şu pandemi döneminde durmadan icra yoluyla esnaflarımızı yıldırma politikası. Gariban adamın bağrı yanık olur.

İki üç tane icra kâğıdı geldi mi zaten meydanda iş yeri yok arsa zaten duruyor. Belki de o yatırımı çoluğunun çocuğunun rızkından, kimisi arabasını satmış arsa alımında kullanmış. O parayı başka yerde değerlendirmiş olsa 4'e 5'e katlayacaktı ama tebligat yoluyla sıkıştırıp ellerinde bulunan dükkânları alma telaşındalar, belgeleri de mevcuttur bizde.

İstifa eden Derviş başkanımızın şuanda kendi adına değil devir olması gereken adıyla bizde belgeleriyle mevcut. Karşısında Ali oğlu Mehmet yazıyor, öbür karşısında gerçek sahibi yani satın alan kişi yani Derviş Türk veya yönetim kurulu yardımcısı Uğur Arabacı. Birinin 3 tane, birinin 4 tane 5 tane; kardeşlerininkini saymıyorum daha.



Buradaki olay şu, kendi adına 3 tane 5 tane hisse alsa yine bir tane oy kullanacak ama uyanıklıklarına gidiyorlar kendi üstlerine almıyorlar. Ahmet oğlu Mehmet'in karşısına Derviş Türk yapıyor haliyle vekâlet yoluyla da oy kullanacaklar, geldiğimiz nokta bu şuanda.

Bizim niyetimiz iş yerlerimizi en kısa sürede ihaleye çıkartıp ödenekleri falan zaten ayrılmış, eksikleri giderilip yeni bir yönetim oluşturulup en kısa zamanda ihalesini yaptırılıp en kısa zamanda da elimizi taşın altına koyup pırıl pırıl işyerlerini üye arkadaşlara dağıtmak. Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne başkan adayıyım.''



