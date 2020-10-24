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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelişmeyi İBB Sözcüsü Murat Ongun duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelişmeyi İBB Sözcüsü Murat Ongun duyurdu.

24 Ekim 2020 Cumartesi 12:21
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

"HASTANEDE TEDAVİSİ BAŞLADI"
Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYISI TÜRKİYE'NİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul'daki koronavirüs tablosunun ciddiyetini dün "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı." ifadeleriyle açıklamıştı.

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