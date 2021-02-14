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İçişleri Bakanı Soylu'dan Murat Karayılan Açıklaması! "Yakalayıp bin parçaya bölmezsek..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Murat Karayılan Açıklaması! "Yakalayıp bin parçaya bölmezsek..."

İçişleri Bakanı Soylu'dan Murat Karayılan Açıklaması! "Yakalayıp bin parçaya bölmezsek..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün." açıklamasında bulundu.

14 Şubat 2021 Pazar 19:31
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan vatandaşların bir mağarada biri omzundan, diğerleri başından vurulmuş halde bulunan 13 vatandaş ile ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu; açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe Şehit edildi...

Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan
utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var.

Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."

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