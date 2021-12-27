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İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftişle ilgili olarak "Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş

İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftişle ilgili olarak "Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?" dedi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:52
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Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerdekini de inceleyeceğiz. Bununla mücadele etmeyecek miyiz? Çok yüksek korunaklı Sabancı Center'a nasıl girmişler? Muhammed Fatih Safitürk nasıl katledildi? Cihan Güven Cizre'de katledildi. PKK ve KCK'nın YPS olarak nitelendirdiği HDP'nin de gençlik kolları mensubu olarak nitelendirdiği ve talimatla siyaset içerisinde meşru bir kılıf aracılığıyla sağlanan bir kaplama ile birlikte bu katliamı gerçekleştirdiler. Şimdi biz kendimizle, devletle, devletle çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz. Tam tersi burayı temizlemek, yarın başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için, terörle devletin irtibatı olamayacağını ortaya koymak için bunu yapıyoruz.

Yarın bir gün yapılacak bir eylem bu kişiler üzerinden gerçekleştirilirse bize kalkıp siz ne iş yapıyorsunuz diye sormazlar mı?.

DİAYDER SORUŞTURMASI

DİAYDER diye bir dernek var İstanbul'da, bu dernek tamamen örgüt elebaşı apo tarafından talimatla kurdurulmuş, dini istismar etmek üzere niteliklendirilmiş bir dernek. Biz bununla ilgili bir çalışma yaparken bir şeye daha ulaştık. Buradan referansla İBB'ye insanların girdiğini ve çalıştığını gördük. Daha önce PKK ve KCK ile iltisaklı, dağda bulunuş yine bunun yanı sıra başka terör örgütlerinin polisimizin öldürülmesine katılmış, katkı vermiş, bunun yanı sıra FETÖ'den ihraç edilen, Bylock kullanıcısının buraya İBB'ye işe alındığını gördük.

Burada bir önemli adım daha var, burada işe alınanlar sadece mahalleleri süpürmüyorlar burada alınanların bir bölümü ilgili belediyelerin çok kritik yerlerinde çalışabilme kabiliyetine sahip. Biz bunları izlemeyelim mi? Tedbir almayalım mı? Bizim kimsenin belediyesi ile işimiz yok, bizim terörle mücadele ile işimiz var.

DİAYDER soruşturması, İBB'ye gassal olarak alınan imam olarak alınan bazı kişilerden, maaşlarının bir bölümünün terör örgütüne nakledildiği anlaşılanların bir kısmı tutuklandı.

Kendini muhafaza etmek için 'Beni sıkıştırıyorlar' demenize gerek yok. Bir incelemeden rahatsız olmaya gerek yok. Devlette böyle biri çıkınca biz rahatsız oluyor muyuz?

Biz milletimizi buna karşı korumak ve muhafaza etmek zorundayız, siz bir personelin alım kriterlerini bu ülkenin güvenlik esasına dayandırmaz, iltisakı olan adamları, FETÖ'den ihraç edilenleri aponun İmralı'dan serbest bırakılması için defalarca eylemi katılmış olanları ve nihayetinde sözde kendisini din görevlisi olarak tanımlayıp bu konuda dini istismar ederek PKK ve KCK tarafına evirmeye çalışanları bir kurumun içine alırsanız bu normal mi?

Kamuya adam alıyorsunuz arkadaşlar. İSKİ'de suyun başına adam alıyorsunuz. Oradaki kontrolü yapacak birini alıyorsunuz. İGDAŞ, doğalgaz, çocuklarımızın geldiği parklarla ilgili yerlere adam alıyorsunuz. Bunların hepsi güvenlik, sağlık ve birçok açıdan önemlidir ve bunları biz devlet olarak takip etmek zorundayız. Yarın bu çocukların başına bir şey gelirse, İGDAŞ üzerinden bir felaket olursa biz milletimize bunu nasıl izah ederiz?

Son Güncelleme: 27.12.2021 20:25
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığından İBBye Teftiş
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