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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Aralık ayına kadar yasaklandı!

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nın önerisi Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre; bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler, 01 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Aralık ayına kadar yasaklandı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Aralık ayına kadar yasaklandı!

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nın önerisi Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre; bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler, 01 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenecek.

02 Ekim 2020 Cuma 11:30

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

AVRUPA'DAKİ KISITLAMALAR HATIRLATILDI

Dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışlarının devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı ifade edilen genelgede, birçok Avrupa ülkesinde, kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiği belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BİLİM KURULU TAVSİYE ETTİ

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiğine vurgu yapıldı.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen yazıya da yer verildi.

SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA 'DAMLACIK YOLU İLE BULAŞ' VURGUSU

Yazıda; "Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nca ülkemizdeki ve Dünya'daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir.

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTILARIN ERTELENMESİ ÖNERİLDİ

Dünyada halen COVID-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir." denildi.

ARALIK'A KADAR ERTELENDİ

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek.

Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

Son Güncelleme: 02.10.2020 11:40
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