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İl İl normalleşme planı!

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor.

İl İl normalleşme planı!

İl İl normalleşme planı!

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 09:20
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Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilerek netleşmesi beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran bir döneme girileceği" yönündeki açıklamaları beklentileri yükseltti. 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmenin nasıl sürdürüleceği ise Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme ve tavsiye kararları da dikkate alınarak yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kabinesinde kararlaştırılacak.

AÇIK ALANA DESTEK
Milliyet'in haberine göre konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Koca'nın dışarı çıkıldığında 2 metre mesafede başka kimse yoksa maske takılmasına gerek olmadığına dair sözlerini hatırlatarak, "Açık alanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık alanda ve 2 metre mesafenin korunduğu noktada biraz daha rahat davranılabilir" dedi.

Ancak kapalı ortam ve mekanlarla ilgili tedbiri elden bırakmamak gerektiğine işaret eden Odabaş, "Kalabalık ortam, kapalı mekan ve kötü havalandırma toplumsal bağışıklık düzeyimiz yüzde 75'in üzerine çıkana kadar, halen büyük bir risk taşıyor. Bu mekanlardan kaçınılması, uzak durulması, bulunulan sürenin 10 dakikadan aşağıda tutulması, gerekli değilse kapalı alanlara girilmemesi vatandaşımızda dikkat etmesi gereken en önemli konu" uyarısını yaptı.

KENTE GÖRE ÖNLEM
1 Mart'ta olduğu gibi, 1 Haziran'dan itibaren illerin risk durumuna ve bunu gösteren renklendirilmiş haritaya göre atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine de Odabaş, şunları kaydetti:

"En son renklendirilmiş harita mart ayında açıklandı. Kısmi ve tam kapanma dönemlerinde de tüm Türkiye genelinde uygulamalar oldu. Açıkçası bu şekliyle devam edip etmeyeceğinin kararı kabinede netleşecek diye düşünüyorum. Yüksek riskli olan illerde İl Hıfzıssıhha kurulları halen yetkili. Daha farklı önlemler de alabilirler.

Bu pandeminin başından beri işleyen bir sistemimiz aslında. Kümelenmelerin olduğu, vaka sayılarının yoğun olduğu il ve ilçeler için farklı önlemler de alınabilir."

AÇIK ALANLARDA MASKE KULLANIMI
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'de işletmelerin yeniden faaliyete geçebileceğine inandığını, bu durumun vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamanın artmasıyla oluşabileceğini ifade etti.

İlhan "Açık alanlarda, belki 1 Haziran'dan sonra, çok kalabalık olmayan yerlerde maske kullanımı azaltılabilir. Ancak kapalı alanlarda sonbahara kadar maske takmaya kesinlikle devam etmeliyiz.

Pazar yerine gittiğimizde mesela maske takmamız gerekiyor. Boş bir caddede işe, okula giden kişiler maske konusunda esnek davranabilir. Mutlaka yanımızda maske olmalı. Toplu taşımalarda maskenin geçerli olacağını düşünüyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İl İl Normalleşme Planı!
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