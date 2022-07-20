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İlahiyatçı Cemil Kılıç’tan skandal açıklama! ‘Kur'an Allah'ın kelamı değildir’

Cemil Kılıç, Kuran'ın Allah kelamı olmadığını öne sürdü.

İlahiyatçı Cemil Kılıç’tan skandal açıklama! ‘Kur'an Allah'ın kelamı değildir’

İlahiyatçı Cemil Kılıç’tan skandal açıklama! ‘Kur'an Allah'ın kelamı değildir’

Cemil Kılıç, Kuran'ın Allah kelamı olmadığını öne sürdü.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:04
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Dile getirdiği farklı görüşleriyle dikkat çeken İlahiyatçı Cemil Kılıç, Kuran-ı Kerim'in Allah kelamı olmadığını ifade eden skandal bir açıklamada bulundu.

Cemil Kılıç sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda ilk olarak panteist bir içerikte Allah tasavvuruna sahip bir Müslüman olduğunu aktardı ve şu ifadeleri kullandı:

"İki de bir orada burada yazıyorlar. Sanki saklıyormuşum gibi... Yahu 20 yıldır panteistim diyorum yazılarımda, konferanslarımda. Ben Müslüman'ım ve Allah tasavvurum panteist bir içerikte. Ne var ki ben evrenin bir bilinci olduğuna inanıyorum.

Kutsal kitaplar Allah kelamı değil resul kelamıdır. Vahiy kavram ve anlamdır, kelam değildir. Allah konuşmaz. Zira konuşmak insansı bir özelliktir. Kur'an Allah'ın kitabıdır, kelamı değildir.

İslam sufilerinin çoğu aslında utangaç panteisttir. Panenteist gibi görünseler de... İbn Arabiler, Hallacı Mansurlar, Ahmet Yeseviler, Şeyh Bedrettinler, Mevlanalar, Hacı Bektaşlar vb."

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İlahiyatçı Cemil Kılıç’tan Skandal Açıklama! ‘Kuran Allahın Kelamı Değildir’
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