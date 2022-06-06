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İmam hatip okulunda dansöz oynattılar

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, Nilüfer ilçesinde Çalı İmam Hatip Ortaokulu'na ait salonda Okul Aile Birliği Yönetimi'nin okula gelir elde etmek için okul çayı etkinliğinde dansöz oynatıldığını belirterek, "Yetişkinlere yönelik olarak okul salonunda yapılan bir etkinlikte öğrencilerin gözü önünde dansöz oynatılması çocuk gelişimi açısından da son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.

İmam hatip okulunda dansöz oynattılar

İmam hatip okulunda dansöz oynattılar

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, Nilüfer ilçesinde Çalı İmam Hatip Ortaokulu'na ait salonda Okul Aile Birliği Yönetimi'nin okula gelir elde etmek için okul çayı etkinliğinde dansöz oynatıldığını belirterek, "Yetişkinlere yönelik olarak okul salonunda yapılan bir etkinlikte öğrencilerin gözü önünde dansöz oynatılması çocuk gelişimi açısından da son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:56
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Bursa’da Çalı İmam Hatip Ortaokulu’na ait salonunda düzenlenen etkinlikte dansöz oynatıldı.

“BUGÜN DANSÖZ OYNATIYORSUNUZ YARIN NE YAPACAKSINIZ?”

Yaşananlara tepki gösteren, Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu görüntüler Nilüfer Çalı İlk, Orta ve İmam Hatip Ortaokulundan. Okula gelir elde etmek için Okul Aile Birliği’nin düzenlediği okul çayı dansöz eşliğinde yapıldı.

Yetişkinlere yönelik olarak okul salonunda yapılan bir etkinlikte öğrencilerin gözü önünde dansöz oynatılması çocuk gelişimi açısından da son derece sakıncalıdır” ifadelerini kullandı.

“DUYDUĞUMUZ UTANÇ TARİFSİZDİR”

“Okulların kaynak yaratmak için düştüğü acziyet karşısında duyduğumuz utanç tarifsizdir” diyen Toy, şunları söyledi;

“Merak ediyoruz, bugün dansöz oynatarak okula para toplamaya çalışanlar yarın daha neler yapacak? Sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalı, adli-idari süreç başlatılmalıdır.

Okul yönetiminin de daha şimdiden ‘Okul Aile Birliği bizden bağımsız düzenledi’ dediğini duyar gibiyiz. Sakın ha! Devlet memurluğu sınırlarını bu yollarla aşan, okul aile birliklerini bir araç olarak kullanan okul müdürleri ilk hesap sorulması gereken kişilerdir.

Eğitim-İş olarak konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, yetkililerden açıklama bekliyoruz.”

Son Güncelleme: 06.06.2022 17:59
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İmam Hatip Okulunda Dansöz Oynattılar
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