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İmamoğlu, suikast iddiası sonrası ilk kez konuştu…

Kendisine yönelik suikast hazırlığı haberlerinin ardından ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil" dedi.

İmamoğlu, suikast iddiası sonrası ilk kez konuştu…

İmamoğlu, suikast iddiası sonrası ilk kez konuştu…

Kendisine yönelik suikast hazırlığı haberlerinin ardından ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil" dedi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 16:12
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD'da pandemi konulu İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına katıldı.

Burada, kendisine yönelik suikast haberleriyle ilgili ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Benim programlarım devam ediyor. Zaten yeni bir konu değil. Zaten danışmanım Murat bey gerekli açıklamaları yaptı. Orada detaylar var. Onun dışında bir bilgiye sahip değiliz. O bilginin merkezi bakanlık ve yetkililer. Bizim bildiğimiz konu bu kadar. Açıkçası biz işimize gücümüze devam ediyoruz. Burada da pandemi kurulu toplantısı ile ilgili bir önerimiz olmuştu sayın valimize. Teşekkür ediyoruz. Acilen en bugüne bir konu koydu. İstanbul'u belki de en çok ilgilendiren konuyu konuşacağız. Diğer konuda açıklamalar yapıldı. Şu an da biz normal güvenlik tedbirlerimizle günümüze devam ediyoruz “ ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir” demişti.

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