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İnternetten 1500 Tl’ye Yavru Pitbull Satışı

Pitbull cinsi köpeklerin sahiplenilmesi, üretilmesi ve satışı 17 yıldır yasak... Ancak internet üzerinden hala pitbull satışı yapılmaya devam ediliyor.

İnternetten 1500 Tl’ye Yavru Pitbull Satışı

İnternetten 1500 Tl’ye Yavru Pitbull Satışı

Pitbull cinsi köpeklerin sahiplenilmesi, üretilmesi ve satışı 17 yıldır yasak... Ancak internet üzerinden hala pitbull satışı yapılmaya devam ediliyor.

27 Aralık 2021 Pazartesi 17:00
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Yavru pitbulların fiyatları 1500-2000 lira arasında değişiyor. Ve bu satışlar “sahiplendirme” adı altında yapılıyor.

Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi köpeklerin sahiplenilmesi, üretilmesi ve satışı 17 yıldır yasak. Ancak internet ve sosyal medyadaki platformlarda hâlâ pitbull satılıyor. Uzmanlara göre hayvanlar değil onları saldırgan olarak yetiştirenler suçlu.

Yasak ırk statüsüne girmesine rağmen birçok kişi tarafından özellikle dövüştürülmek için beslenen pitbull cinsi iki köpek Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki A.A.'ya saldırdı. Küçük kız ağır yaralanırken akıllara 2004'te yani 17 yıl önce yasak ırk listesine girmesine rağmen bu köpeklerin nasıl hâlâ satıldığı, beslendiği ve üretiminin yapıldığı sorusunu getiriyor. Uzmanlar yasak ırk olmasına rağmen pitbull satışının ve üretiminin sürdüğüne dikkat çekerken, hayvanların değil onları saldırgan olarak yetiştirenlerin suçlu olduğunu söylüyor.

EVE KADAR GÖNDERİYORLAR

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı avukat Ahmet Kemal Şenpolat sorunun asıl kaynağının, internet üzerinden gerçekleşen kontrolsüz satışlar ve bilinçsiz hayvan sahipleri olduğunu söyledi. Şenpolat, "Siz petshoplardan ve internetten hayvan satışını durdurmadığınız sürece bu hayvanlar bu şekilde üretilmeye ve satılmaya devam edecek. Yasal yaptırımı da çok yetersiz olduğu sürece insanlar gerek kumar gerek dövüş için bu hayvanları kullanacak. Ve bir gün birilerinin elinden kaçıp birilerine zarar verecek. Kesinlikle üretimin durdurulması ve buna güçlü yaptırımların getirilmesi gerekiyor" dedi. Yasak ırk olan pitbull beslemenin cezası Kabahatler Kanunu'na göre hayvan başına 7802 lira. Köpeğe el konulurken sahibine başka bir yaptırım uygulanmıyor. 2004’te yasak ırk listesine girmesine rağmen insanların 17 yıl boyunca pitbulları rahatça üretip sattıklarının altını çizen Şenpolat, şunları dedi: "Yasayı koymak yetmiyor üretimi durdurup bataklığı kurutmak gerekiyor. Girin şimdi, Google'a 'Pitbull arıyorum' diye. Satış yapanlar kargoyla evinize kadar gönderiyor. Sokakta gördüğünüz zaman ihbar edebilirsiniz, sahibine para cezası kesilir. Hayvana el koyup sahibini tutuklamanız gerekiyor."

'SAHİPLERİ CEZALANDIRILMALI'

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu da şu bilgileri verdi: "14 Temmuz 2021'e kadar elinde bu ırk ve melezlerinden hayvanları olanlar eğer 6 aylık süre içerisinde, bu süre 14 Ocak 2022'de sona eriyor, hayvanlarını çipler, kısırlaştırır ve ilçe tarım müdürlüklerine kayıt ettirirlerse o zaman bu yasaktan muaf olacak. Hayvanınızı kaydettirmezseniz 11 bin lira para cezası verilecek ve hayvana el konulacak. Bu hayvanlar sadece belgeleri, ağızlıkları ve tasmalarıyla dolaştırılabilecek. Eğer bunlar yapılmazsa, ilk aşamada 11 bin lira para cezası kesilecek, ikinci kez bu durum olursa yine 11 bin lira para cezası kesilip hayvana el konulacak."

‘YETİŞTİRME TARZI SALDIRGAN YAPIYOR’

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Arslan, “Bu hayvanların yetiştirme tarzına göre agresif ya da sakin oluyor. Ama pitbulların şanssızlığı bunları yetiştiren kişiler, onları statü amaçlı, güç gösterisi amaçlı alıyorlar ya da dövüştürüyorlar” dedi. Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Avukat Hülya Yalçın da “Bu köpeklerin sahiplerine, hem bir insana bu kadar zarar verdikleri için hem de hayvan hakları davasına büyük bir ihanet içinde oldukları için çok ağır cezalar verilmeli” diye konuştu. Prof. Dr. Şağdan Başkaya da başı boş köpeklerle ilgili yasal düzenleme getirilmesini istedi.

NETTEN SATIŞ

Başta pitbull olmak üzere yasaklı listesinde yer alan köpekler özellikle sosyal medya platformlarından satılıyor. Ama çoğu sitenin bunu satış değil “sahiplendirme” adı altında yaptıkları dikkat çekiyor. Yavru pitbulların fiyatları 1500- 2000 lira arasında değişirken, yüzyüze görüşmelerin ardından “sahiplendirme” yapıldığı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 27.12.2021 20:24
Anahtar Kelimeler:
İnternetten 1500 Tl’ye Yavru Pitbull Satışı
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