Irak’ın Kuzeyindeki Gara Bölgesinde Bir Askerimiz Şehit Oldu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü ile kurulan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın ağır yaralanarak hastaneye sevk edildiğini ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadeleri kullanıldı.