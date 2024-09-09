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Irak’ın Kuzeyindeki Gara Bölgesinde Bir Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü mensupları ile kurulan temasta ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu bildirildi.

Irak’ın Kuzeyindeki Gara Bölgesinde Bir Askerimiz Şehit Oldu

Irak’ın Kuzeyindeki Gara Bölgesinde Bir Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü mensupları ile kurulan temasta ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu bildirildi.

09 Eylül 2024 Pazartesi 11:58

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü ile kurulan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın ağır yaralanarak hastaneye sevk edildiğini ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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Irak’ın Kuzeyindeki Gara Bölgesinde Bir Askerimiz Şehit Oldu
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