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İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti!

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti!

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti!

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

23 Haziran 2022 Perşembe 11:24
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Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü aktarılmıştı. Ustaosmanoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Ustaosmanoğlu'nu vefatı sonrası başsağlığı mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı âlî olsun"

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. 16 yaşında icazet alan Ustaosmanoğlu, doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii'ne imam tayin etmek için davet etti.1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

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İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hayatını Kaybetti!
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