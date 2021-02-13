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İstanbul karı beklerken onlar güneş keyfi yaptı

Türkiye'nin büyük bir kısmı Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. İstanbul'da da bu akşam saatlerinden itibaren kar bekleniyor.

İstanbul karı beklerken onlar güneş keyfi yaptı

İstanbul karı beklerken onlar güneş keyfi yaptı

Türkiye'nin büyük bir kısmı Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. İstanbul'da da bu akşam saatlerinden itibaren kar bekleniyor.

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:07
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Hava sıcaklıkları megakentte hissedilir şekilde düşerken Antalya'da ise durum tam tersi. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentte turistler Konyaaltı'nda denize girdi ve güneşlendi.

Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yerleşik turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Konyaaltı'nda sörf yapanların yarı sıra, sahilin hemen kenarında sandalye üzerinde güneşlenen turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı. Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti. Yanlarında getirdikleri açılır kapanır sandalyelerini denizin hemen kenarına kuran turistler, ayaklarını denize sokarak güneşlenmenin ayrıcalığını yaşadı. Ailesiyle birlikte Rusya'dan tatile gelen 36yaşındaki Max Kazakov, havanın muhteşem olduğunu söyledi.

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