İşte Türkiye'de Yasaklanan Roblox'un Mide Bulandıran Yüzü

Çevrimiçi oyun platformu Roblox "çocuk istismarı" suçlamasıyla erişime kapatılırken, uygulamanın mide bulandıran yüzü sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. Paylaşımlarda, platformda "oyun" bahanesiyle gizli sanal odalarda eşcinselliği özendirici partilere çağrıldığı, LGBT propagandası yapıldığı görüldü.

"ÇOCUK İSTİSMARI" SUÇLAMASIYLA KAPATILDI

Türkiye'de özellikle çocukların tercih ettiği, yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Instagram'ın ardından Roblox'a da getirilen yasak tepkilere neden olurken, konunun iç yüzü mide bulandırdı. Roblox'un "çocuk istismarı" suçlamasıyla kapatıldığı öğrenildi.

"OYUN" ADI ALTINDA EŞCİNSELLİK ÖZENDİRİLİYORMUŞ

Yasak kararının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Roblox'un mide bulandıran yüzü gözler önüne serildi. Paylaşımlarda, oyun adı altında çocukların gizli sanal odalarda cinsel ilişki partilerine davet edildiği, eşcinselliğin özendirilerek LGBT propagandası yapıldığı görüldü.