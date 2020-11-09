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İstifanın ardından gece yarısı Kısıklıda zirve

Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili resmi açıklama beklenirken, Bloomberg tarafından bu paylaşım sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile bir mini ekonomi zirvesi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İstifanın ardından gece yarısı Kısıklıda zirve

İstifanın ardından gece yarısı Kısıklıda zirve

Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili resmi açıklama beklenirken, Bloomberg tarafından bu paylaşım sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile bir mini ekonomi zirvesi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

09 Kasım 2020 Pazartesi 15:15
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili resmi açıklama beklenirken; Bloomberg, dün gece İstanbul Kısıklı'da ekonomi zirvesi yapıldığını yazdı.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Buna göre mini zirvede Cumhrubaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'nin yer aldığı belirtildi.

EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINDI

Söz konusu iddiaya göre yapılan sürpriz görüşmede para politikaları ve ekonomik gelişmeler üzerinde duruldu. Mini ekonomi zirvesine dair ve Albayrak'ın istifasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bloomberg, görüşmenin Berat Albayrak'ın görevinden istifa etme kararının ardından yapıldığına dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapıldı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı. Bakanın istifa paylaşımı henüz resmi bir kaynaktan teyit edilmedi.

Son Güncelleme: 09.11.2020 18:19
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