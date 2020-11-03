Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 18°
kapalı
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu
Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı
Kahramanmaraş örnek şehir olacak
Kahramanmaraş örnek şehir olacak
“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”
“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

İzmir için karar verildi, tarih belirlendi: 1 ayda tamamlanacak 1 yılda teslim edilecek

Bayraklı ev Bornova ağırlıklı yıkılan ve ağır hasar alan binaların çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İzmir’de yıkılması öncelikli binalar belirlenerek İzmir’de hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

İzmir için karar verildi, tarih belirlendi: 1 ayda tamamlanacak 1 yılda teslim edilecek

İzmir için karar verildi, tarih belirlendi: 1 ayda tamamlanacak 1 yılda teslim edilecek

Bayraklı ev Bornova ağırlıklı yıkılan ve ağır hasar alan binaların çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İzmir’de yıkılması öncelikli binalar belirlenerek İzmir’de hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

03 Kasım 2020 Salı 11:29
banner459

Ağır hasarlı 58 binanın yıkımına hızla başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yıkımın tamamlanacağı ve yeni konutların teslim edileceği tarihi açıkladı.

İzmir'de 6.6 şiddetindeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkılan ve ağır hasar alan binalara ilişkin hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Son dakika haberine göre bugüne kadar 4.424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

58 BİNA İÇİN 'ACİL' KODUYLA YIKIM İŞLEMİ BAŞLATILDI

Bölgede, 58 adet acil yıkılması gereken, ağır hasarlı bina bulunuyor. Az hasarlı bina sayısı 397, orta hasarlı bina sayısı ise 66. Ağır hasarlı binalarla ilgili yıkım çalışmaları başlatıldı.

BAKAN KURUM'DAN: 2 BİNADA YIKIM BAŞLADI, 1 AYDA TAMAMI BİTECEK

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2 binada yıkım çalışması başlatıldı. Bugün (dün) arama kurtarma faaliyetlerini bitirdiğimiz alanlarda acil yıkılacak binalara ilişkin süreçleri başlatacağız. 1 ay içinde bu yıkım süreçlerini vatandaşımızla sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz" dedi.

Kurum, 10 günde acil durumdaki binalarda çalışmaları tamamlayacaklarını vurguladı.


Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) de en geç 1 ay içinde inşaat çalışmalarına başlayacağını vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"İZMİR'DE YENİ EVLERİ 1 YILDA TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

"Elazığ, Malatya ve Giresun'da olduğu gibi İzmir'de de bir yıl içinde, sağlam, güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 942 personel ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza, muhtarlarımızla koordinasyon içinde hasarlı binalara ilişkin bilgilendirmeler yapacağız. Hasarlı binalara ilişkin hazırlanan broşürleri vatandaşlarımıza dağıtacağız. Valiliğimizin internet sitesinde binaların hasar durumlarına göre yapılması gerekenler de yer alacak."

HASARLI İŞYERLERİ İÇİN ÖDEMELER KAYMAKAMLIKLAR TARAFINDAN YAPILIYOR

Bakan Kurum, Seferihisar'da tekneler ve işyerlerinin zarar gördüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemelerin başlatıldığını, ödemelerin kaymakamlık eliyle yapıldığını belirtti.

Vatandaşlara, çadırlardan ziyade kamu misafirhanelerinde kalmalarını tavsiye eden Kurum, şöyle konuştu: "Steril, sıcak, her türlü yemek ve barınma ihtiyacının giderilebileceği yaklaşık 7 bin 600 misafirhane kapasitemiz var. Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor. Vatandaşlarımız valiliğimiz, AFAD ve muhtarlarımıza misafirhaneler için başvurabilir.

MİSAFİRHANE VE ÇADIR SIKINTISI YOK

Bölgeye 3.500 çadır sevk edildi. Bunlardan 2 bine yakını kuruldu. Boş çadır sayımız 460. Çadır ihtiyacı olan varsa muhtarlarımız aracılığıyla bu ihtiyaç giderilir. Konteyner kent kurulumunu da başlattık. Bayraklı'da Ziraat GYO'ya ait 46 bin 300 metrekarelik alana, 1.000 kişilik konteyner kent kuruyoruz."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de yağmur duası edildi
Mersin'de yağmur duası edildi
Depremzedelerin yardımını alıp satan alçak tutuklandı!
Depremzedelerin yardımını alıp satan alçak tutuklandı!
Burhan Kuzu son yolculuğunu uğurlandı!
Burhan Kuzu son yolculuğunu uğurlandı!
Depremzedeler için eşya yardımı yapılacak
Depremzedeler için eşya yardımı yapılacak
Güngören'de 3 kadın hırsız cadde ortasında soyunarak trafiği birbirine kattı
Güngören'de 3 kadın hırsız cadde ortasında soyunarak trafiği birbirine kattı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber