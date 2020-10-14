Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Hastanesi’nden dünya menopoz günü açıklaması
SANKO Hastanesi’nden dünya menopoz günü...
Tekir Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Tamamlandı
Tekir Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Siyer Alanındaki İlk ve Tek Araştırma Merkezi SAMER, 1 Yılda 50 Kitap Yayımladı
Siyer Alanındaki İlk ve Tek...
Gülşah Erşan Yıldız, Bağışıklık Sistemimizi Güçlü Tutmamız Gerek!
Gülşah Erşan Yıldız, Bağışıklık Sistemimizi...
Kahramanmaraş Tabip Odası’ndan Suç Duyurusu
Kahramanmaraş Tabip Odası’ndan Suç Duyurusu
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

İznimiz olmadan hiçbir ülken topraklarımıza barış gücü gönderemez!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

İznimiz olmadan hiçbir ülken topraklarımıza barış gücü gönderemez!

İznimiz olmadan hiçbir ülken topraklarımıza barış gücü gönderemez!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:47
banner459

Aliyev açıklamalarında Hocalı katliamını hatırlatarak "Ermenistan savaş alanında yenildiğinde çok çirkin davranışlarda bulunuyor" ifadelerini kullandı. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca başarılı bir operasyon yürüttüğü belirten Aliyev, birçok kasaba ve köyün işgalden kurtarıldığını ifade etti. Aliyev açıklamlarında; "iznimiz olmadan hiçbir ülkenin topraklarımıza barış gücü gönderemeyeceğini herkes anlamalı. Bu uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu belirterek, "İntikamımızın savaş alanında olacağını söylemiştim. Sivillere yönelik asla bir saldırımız olmadı. Tüm hedeflerimiz askeri hedeflerdir" dedi.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları...

SAVAŞ ALANINDA YeNİLİNCE ÇİRKİN DAVRANIŞLARDA BULUNUYORLAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Ermenistan'ın bu çirkin politikası anlaşılabilir. Çünkü savaş alanında yenildiklerinde her zaman çok çirkin davranışlara başvuruyorlar. Sivillere karşı acımasız olmaları yaygın olarak biliniyor. Azerbaycan halkı bunu Hocalı soykırımı örneğinde görmüştür" dedi.

BİRÇOK KASABA VE KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca başarılı bir operasyon yürüttüğü vurgulayan Aliyev, "Birçok kasaba ve köy işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarma operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Bu sabah bana söylendiği gibi, Azerbaycan ordusu bu yönde daha büyük adımlar attı. Bu konuyla ilgili bir açıklama zamanı gelince yapılacaktır" diye konuştu.

Aliyev, "Barış sonrası döneme gelince, duruşumuzda bir değişiklik yok. Konumumuz tarihsel adalete, uluslararası hukuka ve dünyadaki deneyime dayanmaktadır. Yani ilk aşamada Ermeni silahlı kuvvetleri işgal altındaki bölgelerden çekiliyor ve prensipte bu konu Minsk Grubu içinde 5 bölge, sonra 2 bölge halinde gerçekleşiyor. Orada yaşayan Ermeniler konusunda düşüncelerimizde bir değişiklik yok. Azerbaycan çok uluslu bir devlettir. Binlerce Ermeni Azerbaycan'ın değişik yerlerinde, özellikle Bakü'de yaşıyor ve onlar bizim vatandaşlarımız. Ülkemizde birçok millet yaşıyor ve bu ülkemizin gücünü artırıyor. Bu nedenle Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler endişelenmemelidir. Hayatlarını o suç cuntasından kurtardıktan sonra, daha iyi, daha güvenli ve daha müreffeh yaşayacaklar. Oraya yatırım yapacağız, orada sosyal programlar uygulayacağız, istihdam programlarımız olacak" dedi.

"AZERBAYCAN ORDUSU SADECE ASKERİ HEDEFLERİ VURUYOR"

Azerbaycan ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu belirten Aliyev, "İntikamımızın savaş alanında olacağını söylemiştim. Sivillere yönelik asla bir saldırımız olmadı. Tüm hedeflerimiz askeri hedeflerdir. Operasyonun ilk günlerinden itibaren tüm askeri hedefler tekrar hedef alındı ve bizim hassas, isabetli atışlarımız bu hedefleri yok etti. Ermenistan ordusunun çok acı çektiğini söyleyebilirim. Ermenistan'a ait 200'den fazla tank imha edildi, 2 adet S-300 hava savunma sistemi, 33 tank ele geçirildi ve daha birçok askeri teçhizat imha edildi" diye konuştu.

"AZERBAYCAN BAYRAĞINI İŞGAL ALTINDAKİ TÜM TOPRAKLARDA DALGALANACAK"

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'la daha büyük kararlılık ve irade ile savaşacağını vurgulayan Aliyev, "Daha kararlı ve iradeyle topraklarımızı kurtaracağız. Azerbaycan bayrağını işgal altındaki tüm topraklarda dalgalandıracağız" dedi.

"İZNİMİZ OLMADAN HİÇBİR ÜLKE TOPRAKLARIMIZA BARIŞ GÜCÜ GÖNDEREMEZ"

Bölgede barış güçlerinin konuşlandırılması için her iki ülkenin izni gerektiğini söyleyen Aliyev, "Bu mesele Ermenistan ve Azerbaycan rızası doğrultusunda bağlıdır. Bugün barış gücü göndermek dediğimizde Azerbaycan topraklarından bahsettiğimizi ve iznimiz olmadan hiçbir ülkenin topraklarımıza barış gücü gönderemeyeceğini herkes anlamalı. Bu uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemezdir" diye konuştu.

"KARABAĞ'DA PKK'NIN KAMPLARI VAR"

Çatışmalarda yabancı askerlerin katılımıyla ilgili iddialara cevap veren Alivey, "Yabancıların çatışmalara katılımına gelince, Ermenistan'a baksınlar. Kaç tane yabancı terörist var? Orada PKK kampları var, Karabağ'da PKK kampları var. Orada öldürülen teröristlerin üzerinde Kanada ve Lübnan pasaportları bulundu. Ermeni kökenli olup olmadıkları ayrı bir konudur. Yani başka bir ülkenin vatandaşı gelir ve orada savaşır. Bunlar paralı askerler" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.10.2020 18:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaputta çıkan yılanı görüntülediler ama bulamadılar
Kaputta çıkan yılanı görüntülediler ama bulamadılar
Çekirdekleriyle alıç tüketen 5 kişi hastanelik oldu
Çekirdekleriyle alıç tüketen 5 kişi hastanelik oldu
Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı! Doktorlar şaşkın
Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı! Doktorlar şaşkın
Terör örgütü PKK'dan timsah gözyaşları
Terör örgütü PKK'dan timsah gözyaşları
E-devlet vatandaşı abone çilesinden kurtarıyor! Artık bir tıkla bitecek
E-devlet vatandaşı abone çilesinden kurtarıyor! Artık bir tıkla bitecek

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber