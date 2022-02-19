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Jandarma 10 bin bekçi alacak!

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine 10 bin bekçi alınacak.

Jandarma 10 bin bekçi alacak!

Jandarma 10 bin bekçi alacak!

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine 10 bin bekçi alınacak.

19 Şubat 2022 Cumartesi 16:52
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Jandarmaya bekçi alımı için Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) açıklama bekleniyor. 10 bin bekçi alımı için 2022 yılına özel Polis Akademisi bekçi alımı şartları merak ediliyor.

Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Hatay ve Konya illerinde yapılacak alımlar ile 10 bin bekçi alımı, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde alınacak 10 bin bekçi alımı için tarih ve şartlar bekleniyor…

JANDARMAYA 10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacak. Fakat 10 bin bekçi alımıyla ilgili henüz bir tarih paylaşılmadı.

10 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

10 bin bekçi alımı ile ilgili başvuru şartları da paylaşılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde bekçi alımlarında aranan şartlar ise şöyleydi;

En az lise ya da dengi okuldan mezun olunması,

Başvuru yaptığı il sınırları içinde en az 1 senedir ikamet edilmesi,

En az 167 santimetre boyunda olması,

Askerlik ödevini tamamlaması,

Kamu haklarından mahrum olmaması,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

Memuriyete engel bir hâli olmaması, (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması),

Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm olmaması,

Uyuşturucu, alkol ya da uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş ya da görüyor olmaması,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmaması,

18 yaşını bitirmesinin ardından yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, başvuruların başladığı tarihten itibaren 18 yaşını tamamlamış (2 Temmuz 2000 tarihinde ve öncesinde doğması) ve 31 yaşından gün almamış (2 Temmuz 1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş) olması,

Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli olmaması,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri dışında, herhangi bir sebeple polis eğitim kurumlarından çıkarılmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması. Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar dahi ihtilas, zimmet, rüşvet, irtikâp, dolandırıcılık, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, sahtecilik, dolanlı iflas ya da yüz kızartıcı başka bir suçtan ötürü hapis cezasından hükümlü olmaması,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olması şartı aranıyor.

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Jandarma 10 Bin Bekçi Alacak!
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