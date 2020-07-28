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Jandarma Genel Komutanlığı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yayınlandı

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yayınlandı

Jandarma Genel Komutanlığı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yayınlandı

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

28 Temmuz 2020 Salı 08:30

5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve bakanlık onayı da dahil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi. 22 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı.

Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile atama gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra bakanlık onayı da dahil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi ve bir general de yurt dışı görevine atandı.

Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu atamaların hem bu güzide kurumumuza hem de ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. Emekli olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza görev yaptıkları süredeki hizmetleri için şükranlarımızı sunar, bundan sonraki hayatlarında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sahil Güvenlik Komutanlığında da bir albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Anahtar Kelimeler:
JandarmaAtamaAlbay
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