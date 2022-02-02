Jandarma Kahramanmaraş ve birçok ilde personel alacak!

Kadın Erkek En Az Lise Mezunu Kamu Personeli Alımı Yapılacak!

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine,

Ankara, Adana, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Van illerinde personel alımı yapılacak.

Söz konusu olan 20 şehir ilanı için 1 Destek Personeli ( Garson ), 101 Destek Personeli ( Hizmetli ), 1 Rusça Mütercim Tercüman ve 1 veteriner hekim alımı yapılacaktır.

Öte yandan 60 Temizlik Personeli kontenjanı Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına isthdam edilecektir.

Söz konusu olan ilana Kadın Erkek adaylar başvuru yapabilecek olup sadece Veteriner Hekim alımı Erkek adaylardan gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda Hizmerli alımı Lise mezunlarından, Garson alımları Ön Lisans mezunladından ve diğer kadrolar Lisans mezunu olan adaylar içerisinden yapılacak.

Adaylardan Arana Genel ve Özel Şartlar Nedir?

Jandarma Karargahlarında ve Bağlı birimlerinde görevlendirmek üzere 104 personel adaydan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise KPSS, Eğitim, Yaş gibi nitleikler aranacak.

KPSS'den en az 60 puan almış olan adaylar başvurularını gerçekleştirebilecekler. Lise mezunları için P94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için P3 puan türünden puan şartı aranacaktır.

Başvuru süreci 28 Ocak 2022 tarihi ile başlamıştı ve en geç 13 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını Sadece elektronik ortamda gerçekleştirecekler.