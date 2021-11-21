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Kadir inanır yoğun bakıma alındı!

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, aniden rahatsızlanması sonucu Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilirken, Pamukkale Üniversitesi'nden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Doktorlar, usta oyuncunun felç riskinin olmadığını ancak durumunun yakından takip edildiğini söyledi.

Kadir inanır yoğun bakıma alındı!

Kadir inanır yoğun bakıma alındı!

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, aniden rahatsızlanması sonucu Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilirken, Pamukkale Üniversitesi'nden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Doktorlar, usta oyuncunun felç riskinin olmadığını ancak durumunun yakından takip edildiğini söyledi.

21 Kasım 2021 Pazar 12:13
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Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı. Ünlü sanatçının son durumu hakkında Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan açıklama yaptı.

"FELÇ RİSKİ YOK"

Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Prof. Dr. Kutluhan, İnanır'ın felç durumunun olmadığını belirterek şunları söyledi: "Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi, uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz."

2018'DE BENZER BİR DURUM YAŞAMIŞTI

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

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Kadir Inanır Yoğun Bakıma Alındı!
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