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Kahramanmaraş'a 200 yataklı öğretmenevi yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Kahramanmaraş'ta yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'a 200 yataklı öğretmenevi yapılacak!

Kahramanmaraş'a 200 yataklı öğretmenevi yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Kahramanmaraş'ta yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

17 Haziran 2023 Cumartesi 22:26

Kahramanmaraş'taki temaslarının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla deprem bölgesindeki illerin eğitim öğretim ihtiyaçlarını tespit etmek ve gidermek üzere söz konusu illeri dolaşmaya başladıklarını, bu kapsamda Kahramanmaraş'ta bulunduklarını belirterek, hayatını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı, yakınlarına sabır diledi.

Bakan Yusuf Tekin, üzerlerine düşen görevin hayatını kaybedenlerin hayalleri ve ideallerini büyük bir sorumlulukla gerçekleştirmek olduğuna işaret ederek, "Sayın Bakanımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz zaten şu ana kadar yapılması gerekenleri ziyadesiyle yapmışlar. Bizim şu andan itibaren yaptığımız, yapmak istediğimiz şey de bu alınan tedbirlerin yeni eğitim öğretim yılı başladığında öğrencilerimize, öğretmenlerimize hazır bir şekilde sunulmasını sağlamak, süreci hızlandırmak" dedi.

Bu kapsamda birkaç veri paylaşmak istediğini ifade eden Bakan Tekin, 6 Şubat öncesinde Kahramanmaraş'taki derslik sayısının 10 bin 111 olduğunu, yıkılan ve yıkılacak derslik durumları göz önünde bulundurulduğunda Kahramanmaraş'taki il ve ilçelerde eğitim öğretim sürecinin sorunsuz bir şekilde başlayacağının vurguladı. Bakan Tekin, alınan tedbirler ve yapılan kalıcı yatırımlar doğrultusunda Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'taki derslik sayısının üzerinde derslik sayısı olacağının altını çizdi.

Bakan Tekin şöyle devam etti: "1 Eylül'de hiçbir sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim başlayacak. Yatırımların tamamı bittiğinde fiziksel olarak tamamlandığında ise 6 Şubat'takinden daha fazla sayıda bir dersliğimiz Kahramanmaraş'ta olmuş olacak. Şu ana kadar planladığımız okulların hızlı yetişmesi için planladığımız dersliklerin toplam yatırım maliyeti yaklaşık 5 milyar bandında. Bunlar eğitim öğretim yani derslik ihtiyacı açısından söylediğimiz rakamlar. Bunun dışında ilimizde deprem sebebi eğitim öğretim sürecini aksatan gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz var. Onlarla ilgili de hem akademik başarıları açısından, hem psikolojik durumları açısından, yaz tatili süresince kendilerine DYK kursları kapsamında ilave eğitimler vereceğiz. Bu eğitimlerin içeriği hem akademik eğitimler hem psikolojik destek hem de bu kapsamda değişik sosyal aktiviteler bu paketin içerisinde yer alacak. Böyle bir süreci de başlatmış olduk."

“Kahramanmaraş'ta 200 yataklı öğretmenevi yatırımı”

Bir diğer konunun derslikler dışında 200 yataklı öğretmenevi yatırımı olduğunu kaydeden Bakan Tekin, bunun en kısa sürede bitirilip Kahramanmaraş'ta hizmete sunulacağını söyledi.

Tekin, yine Kahramanmaraş özelinde konuşarak, "Bin 839 öğretmen ataması yapıldı ve bu öğretmen arkadaşlar eğitim öğretim yılı başlamadan öğretmenlik mesleklerine başlayacaklar. Hazır olarak burada bulunacaklar. Bu rakam düşünüldüğünde Kahramanmaraş genelinde norm ihtiyacının tamamı giderilmiş durumdadır. Yani norm kadro açısından Kahramanmaraş'ta hiçbir problem kalmayacak." dedi. Tekin, gelen öğretmenlerin konaklamaları ile ilgili tedbirler için de il millî eğitim müdürlüğü ve valiliğin öğretmenlerle birebir irtibatta olduğunu, öğretmenlerin sıkıntı yaşamayacaklarını bildirdi.

Tekin son olarak, Kahramanmaraş'ta bir spor lisesi talebi olduğunu, Kahramanmaraş'ın da güreş konusunda sözü sayıldığını dile getirerek, "İnşallah Kahramanmaraş'taki spor lisesini de güreş lisesi olarak kurgulayıp ona göre tesislerini oluşturup, en kısa zamanda tamamlayıp hizmete sunmuş olacağız." diye konuştu.

Bakan Tekin, programı kapsamında daha sonra Avşar Kampüsündeki konteynerlerde kalan down sendromlu çocukların aileleri ile konteynerlerde kalan diğer depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Son Güncelleme: 17.06.2023 22:39
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Kahramanmaraşa 200 Yataklı öğretmenevi Yapılacak!
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