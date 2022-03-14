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Kahramanmaraş için fırtına uyarısı!

Meteoroloji, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Silifke ve Aydıncık çevreleri, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile Karaman'ın güneyinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

Kahramanmaraş için fırtına uyarısı!

Kahramanmaraş için fırtına uyarısı!

Meteoroloji, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Silifke ve Aydıncık çevreleri, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile Karaman'ın güneyinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

14 Mart 2022 Pazartesi 19:33
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Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Silifke ve Aydıncık çevreleri, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile Karaman'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Silifke ve Aydıncık çevreleri, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile Karaman'ın güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor.

Çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, kar örtüsü olan yüksek kesimlerde karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu Akdeniz'in batısında (Anamur- Silifke) rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 14.03.2022 19:35
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Kahramanmaraş Için Fırtına Uyarısı!
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