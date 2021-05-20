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Kahramanmaraş'ta Esnaf Borçları Nedeniyle Böbreğini Satılığa Çıkardı

Kahramanmaraş’ta bir esnaf, borçları nedeniyle dükkanının camına ilan asarak böbreğini satışa çıkardı.

Kahramanmaraş'ta Esnaf Borçları Nedeniyle Böbreğini Satılığa Çıkardı

Kahramanmaraş'ta Esnaf Borçları Nedeniyle Böbreğini Satılığa Çıkardı

Kahramanmaraş’ta bir esnaf, borçları nedeniyle dükkanının camına ilan asarak böbreğini satışa çıkardı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 07:39
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Olay Yeri Cafe" isimli işletmeyi çalıştıran Furkan A. ise dükkanının camına verdiği ilanla böbreğini satışa çıkardı.

Beykent Üniversitesi mezunu olan Furkan A. eğitimini tamamladıktan sonra memleketi Kahramanmaraş'a dönerek işletmecilik yapma kararı alıyor.

"Düğün parası" olarak nitelendirdiği birikimiyle "Olay Yeri Cafe"yi kuran Furkan A. kısıtlamalar, kapanma ve verilemeyen desteklerden dolayı ekonomik bunalıma girdiğini ifade ediyor.

Artan borçları karşılayamacak duruma geldiğini ifade eden Furkan A. dükkanının camına ilan asarak böbreğini satışa çıkardı.

KENDİ ÜLKEMDE SURİYELİLER KADAR ÖZGÜR DEĞİLİM

Verdiği ilanda kan grubunu ve telefon numarasını da paylaşan Furkan A. şu ifadeleri kullandı:

"İnsanca yaşamak için borçlarımdan dolayı böbreğimin birini vereceğim. Ne acıdır ki kendi vatanımda 5 milyon Suriyeli kadar özgür değilim."

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