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Kahramanmaraş'ta kar yağışından zarar gören üreticilere 18 milyon liralık destek

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle zarara uğrayan üreticilere 18 milyon liralık destek ödemesi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta kar yağışından zarar gören üreticilere 18 milyon liralık destek

Kahramanmaraş'ta kar yağışından zarar gören üreticilere 18 milyon liralık destek

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle zarara uğrayan üreticilere 18 milyon liralık destek ödemesi yapıldı.

07 Nisan 2022 Perşembe 15:16
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Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazetecilere, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri ve sektör temsilcileriyle, kardan zarar gören üreticilerin şubat ayında Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde bir araya geldiğini hatırlattı.

Okumuş, kar yağışından zarar gören seralara yönelik hasar tespit çalışmalarının çok kısa süre içinde yapıldığını, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlere iletildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Göksun, Elbistan ve Andırın ilçelerinde başta seracılık yapan üreticiler ile hayvancılık yapan yetiştiricilerin hesaplarına 18 milyon lira ödeme aktarıldığını ifade eden Okumuş, AK Parti hükümetlerinin üreticinin daima yanında olduğunu kaydetti.

Kar yağışından en çok etkilenen ilçenin Türkoğlu olduğunu hatırlatan Okumuş, afete uğrayan hak sahibi çiftçilerin belirlenmesi çalışmaları tamamlanmasının ardından, gönderilen ödeneğin hak sahiplerinin banka hesabına aktarıldığını dile getirdi.

Seracılık yapan Hatun Doğan da böylesi zor bir dönemde kendilerini yalnız bırakmayan devlet büyüklerine minnettar olduklarını söyledi.

Yaklaşık 8 yıldır seracılık yaptığını anlatan Doğan, "Cumhurbaşkanımıza, valimize, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun kendileri buralara kadar gelip seralarımız yıkımını bizzat gördüler. Bizlere ellerinde geldiği kadar yardımlarını yaptılar." diye konuştu.

Kadıoğluçiftliği Mahalle Muhtarı Abdurrahman Tosun da konunun takipçisi olan Başta AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

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Kahramanmaraşta Kar Yağışından Zarar Gören üreticilere 18 Milyon Liralık Destek
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