Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 19°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor Başvuru
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor...
Çini Kursu Meyvelerini Verdi
Çini Kursu Meyvelerini Verdi
Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine Katıldı
Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine...
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Kahramanmaraş'ta mesai düzenlemesi

Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta mesai düzenlemesi

Kahramanmaraş'ta mesai düzenlemesi

Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

06 Kasım 2020 Cuma 09:51
banner459

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbir kararı aldı.

Buna göre, kent genelinde mesai saatlerinin belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlar için 07.30-16.30, sağlık ve milli eğitim personeli için 08.00-17.00, diğer kamu personeli için 08.30-17.30 olarak düzenlenmesine karar verildi.

Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlilerince yürütülmesine, alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlıklar tarafından yapılmasına karar verildi.

İdari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Son Güncelleme: 06.11.2020 13:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya’da Fabrikada skandal
Konya’da Fabrikada skandal
Lpg'li araçlarla ilgili önemli düzenleme! Artık oralara girebilecekler
Lpg'li araçlarla ilgili önemli düzenleme! Artık oralara girebilecekler
İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine ek Kovid-19 genelgesi!
İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine ek Kovid-19 genelgesi!
İzmir için karar verildi, tarih belirlendi: 1 ayda tamamlanacak 1 yılda teslim edilecek
İzmir için karar verildi, tarih belirlendi: 1 ayda tamamlanacak 1 yılda teslim edilecek
Mersin'de yağmur duası edildi
Mersin'de yağmur duası edildi

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber